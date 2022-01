Rethen

Nach intensiven Protesten gegen die 14-monatige Vollsperrung der Hildesheimer Straße in Rethen will die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) nun einlenken: Wie die Stadt Laatzen mitteilt, habe die Infra eine Verkürzung der Sperrzeit angekündigt. Dafür werde sich allerdings die Gesamtbauzeit verlängern.

„Wir haben Verständnis dafür, dass eine Vollsperrung nicht auf Zustimmung von Bürgern und Politik stößt“, erläutert Infra-Prokurist Martin Vey in einer gemeinsamen Erklärung der Infra und der Stadt Laatzen – und ergänzt: „Wir werden deshalb der Bitte nachkommen und die Bauabläufe überarbeiten, um die Dauer einer unumgänglichen Vollsperrung deutlich zu verkürzen.“ Bislang habe die Infra angestrebt, den Hochbahnsteig bis Ende 2023 fertig zu stellen. Bei einer Verlängerung der Bauarbeiten könne die Vollsperrung verkürzt werden, so dass der Hochbahnsteig erst 2024 in Betrieb ginge.

Neue Pläne sollen bis 1. März stehen

Wie sehr sich die Bauzeit dann verlängern würde und wie der Verkehr anstelle von Vollsperrungen fließen würde, ist noch unklar. Die Infra will die Bauablaufplanung in den nächsten Wochen ausarbeiten und am 1. März im öffentlich tagenden Verkehrswendeausschuss der Stadt Laatzen vorstellen.

Vorangegangen waren der Erklärung intensive Gespräche zwischen der Stadt Laatzen und der Infra, wie Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels am Dienstag im Ortsrat Rethen erläuterte. „Der Bau der Hochbahnsteige ist der Stadt wichtig“, gab Bürgermeister Kai Eggert per Pressemitteilung bekannt. „Genauso wichtig ist es aber auch, während der Baumaßnahmen die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger nur so weit wie unbedingt notwendig einzuschränken.“

In den vergangenen Tagen hatten etliche Rethener, aber auch politische Mandatsträger gegen die langwierige Vollsperrung der Hildesheimer Straße in Rethen protestiert – darunter auch Bürgermeister Eggert. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Koldinger Straße und Peiner Straße, der bereits im vergangenen Jahr über Monate hinweg nicht befahrbar war. Die Infra begründete die Dauer der Arbeiten damit, dass nicht nur die Hochbahnsteige neu errichten werden müssen, sondern auch die Arbeiten an Gleisen, Nebenanlagen und Versorgungsleitungen anstünden. Eine einspurige Lösung lehnte die Infra zuletzt aus Sicherheitsgründen ab: Die Beschäftigten müssten dann durch den fließenden Verkehr laufen, um Material auf die Baustelle zu bringen, hieß es bislang.

Umleitung über die Wendeschleife?

Rethens Ortsbürgermeister Ernesto Nebot schlägt darüber hinaus vor, den Umleitungsverkehr während der Bauphase zu verbessern. Er habe sich in der Frage mit Infra-Geschäftsführer Christian Weske ausgetauscht. „Bei den Überlegungen darf es keine Tabus geben“, sagt Nebot. So könne er sich etwa vorstellen, eine Umleitung über die bisherige Wendeschleife der Linie 2 auszuweisen, die dann über die Petermax-Müller-Straße zur Erich-Panitz-Straße führen würde. Dafür müsste dann – ähnlich wie in Baugebieten – eine Bedarfsstraße eingerichtet werden.

Rethens Ortsbürgermeister schlägt vor zu prüfen, ob eine Umleitung über die Wendeschleife möglich ist. Quelle: Stephanie Zerm

Möglich sei dies eventuell auch alternativ über die Pattenser Straße. „Aber das kann man nicht ohne die Beteiligten machen“, sagt Nebot in Hinblick auf die Firmengrundstücke in den beiden Bereichen. Gleichwohl werde der neue Hochbahnstieg nicht ohne massive Einschränkungen zu haben sein. „Man wird nicht um eine Totalsperrung herumkommen. Aber die Frage wird sein, wie lange diese andauert.“

Von Johannes Dorndorf