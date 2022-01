Rethen

Die angekündigte Vollsperrung der Hildesheimer Straße in Rethen in diesem und im nächsten Jahr sorgt für hohe Wellen. Einige Rethener Bürger, aber auch Politiker und Verwaltungsleute halten die von der Infra angekündigten Sperrpausen beim Bau des neuen Hochbahnsteigs Pattenser Straße für zu lang und fordern Nachbesserungen. Die Infra hat unterdessen angekündigt, dass während eines Teils der Bauarbeiten auch eine Einbahnstraßenlösung möglich wäre.

Laut Infra sollen in diesem Jahr zunächst die Nebenanlagen für die neue Trasse gebaut und eine Kabelschutzrohrtrasse neu verlegt werden. 2023 folgen dann die neuen Gleise und der Hochbahnsteig. Die Hildesheimer Straße würde im Abschnitt zwischen Koldinger und Peiner Straße in beiden Bauphasen größtenteils voll gesperrt. Hieß es vor einigen Tagen noch, dass die Bauarbeiten im Mai dieses Jahres starten sollen, wurde der Baubeginn inzwischen auf den 27. Juni verschoben. Grund: Es gab Verzögerungen beim Planfeststellungsbeschluss für den neuen Hochbahnsteig.

„Die Dauer hat uns auch überrascht“

Über die Länge der Sperrungen gehen die Angaben bislang auseinander. So teilte die Infra unlängst mit, dass die Hildesheimer Straße von Mai bis Dezember und dann wieder vom Frühjahr bis zum Jahresende 2023 voll gesperrt würde. In der Stadtverwaltung geht man hingegen von 17 Monaten Vollsperrung aus – zu viel auch aus Sicht von Bürgermeister Kai Eggert: „Die Dauer hat uns auch überrascht“, sagte Eggert vor kurzem beim Neujahrsempfang der Stadt und kündigte Gespräche mit den Verantwortlichen an. „Es kann nicht deren Ernst sein, zwei Laatzener Ortsteile für 17 Monate zu trennen“, sagte Eggert.

Die Hildesheimer Straße in Rethen war bereits im vergangenen Jahr wegen Vorarbeiten für den neuen Hochbahnsteig über Monate hinweg gesperrt worden. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Verärgert äußerten sich auch Mitglieder der Ortsräte. Elke Heinrich (CDU), Mitglied im Ortsrat Rethen, spricht sich für eine einspurige Verkehrsführung entlang der Baustelle aus – auch um die Einbußen der Gewerbetreibenden zu minimieren. Dem schließt sich Heinz Domdey (CDU) vom Ortsrat Laatzen an: „Der Wunsch ist, dass für die Bürger aus Grasdorf und Laatzen auch künftig die Möglichkeit besteht, die Einkaufszentren in Rethen über die Hildesheimer Straße zu erreichen. Wir möchten, dass gefordert wird, dass eine einspurige Verkehrsführung möglichst ampelgeschaltet an der Baustelle vorbeiführt.“

„Eine Totalsperrung ist schwer zu verkraften“

Moderatere Töne schlägt Rethens Ortsbürgermeister Ernesto Nebot an: „Ich finde, das eine Totelsperrung schwer zu verkraften ist. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel eine halbseitige Sperrung geben kann. Wir müssen darüber noch einmal reden“, sagte der Sozialdemokrat und kündigte an, mit der Infra Kontakt aufzunehmen.

Im Rathaus will man das Thema weiter verfolgen. „Uns war immer klar, dass es zur Sperrung kommen wird. Aber die 17 Monate waren so nicht vorgesprochen“, sagte Jörg Schmidt, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, im Ortsrat Laatzen. „Ich halte das auch für zu lang.“ Man müsse nun schauen, ob ein einspuriges Vorbeifahren möglich ist oder der Verkehr zwischenzeitlich fließen kann.

Infra will Vollsperrung auf 14 Monate verkürzen

Die Infra erläuterte am Donnerstag auf Nachfrage, dass die Vollsperrung zumindest im kommenden Jahr verkürzt werden könnte. „Eine Einbahnstraßenregelung ist ab circa Ende August 2023 möglich und kann auch eingeführt werden“, sagt Infrasprecher Jens Hauschke an. Dies müsse aber noch mit der Verkehrsbehörde – mithin: der Stadt Laatzen – abgestimmt werden. Der wegen des verschobenen Starttermins neue Zeitplan sähe dann vor, Ende Juni zu beginnen und die Arbeiten ohne Unterbrechung 2023 fortzuführen. Voll gesperrt würde die Hildesheimer Straße dann für 14 Monate.

Eine einspurige Regelung lehnt die Infra hingegen ab. Um Baumaterial zu lagern, benötige man Baustelleneinrichtungsflächen direkt am Baufeld. „Es ist eine Frage der Arbeitssicherheit, dass die auf der Baustelle Beschäftigten nicht immer wieder durch den fließenden Verkehr laufen müssen, um Material auf die Baustelle zu bringen“, sagt Hauschke. Auch eine Ampelregelung sei nicht möglich: Der neue Bahnsteig werde in der Mitte der Hildesheimer Straße liegen – und die Stadtbahn kreuze in dem Bereich die Fahrbahn. „Weil bei einer Ampelregelung auch immer noch die Stadtbahnen mit signalisiert werden müssen, wäre die Leistungsfähigkeit einer solchen Verkehrsregelung nicht mehr vorhanden.“

Die Länge der Bauzeit hänge auch mit den umfangreichen Nebenarbeiten zusammen. „Es ist nicht der Hochbahnsteig, der so lange dauert, es sind immer auch die vorbereitenden Leitungsbaumaßnehmen“, erläutert der Infra-Sprecher. Auch Straßen und Gehwege würden neu gebaut.

Nach dem Bau der neuen Haltestelle Pattenser Straße kann die bisherige Stadtbahnwendeschleife entfallen. Quelle: Johannes Dorndorf

Wäre aber auch eine Tempobaustelle nach dem Vorbild mancher Autobahnbaustellen möglich? „Tempobaustellen machen wir regelmäßig, wenn zum Beispiel Gleisanlagen an Wochenenden umgebaut werden. Dann wird rund um die Uhr gearbeitet“, sagt Hauschke. Solche Baustellen seien Anwohnern für einige Tage zuzumuten, „keinesfalls aber für einen Zeitraum von mehreren Monaten oder gar mehr als einem Jahr“.

Von Johannes Dorndorf