Ingeln-Oesselse

Aufmerksame und tatkräftige Anwohner der Straße Rohhillen in Ingeln-Oesselse haben am Mittwochabend vermutlich Schlimmeres verhindert. Aus bisher unbekannten Gründen ging im dortigen Wohngebiet eine Hecke in Flammen auf. Die Rauchsäule am westlichen Ortseingang war von weit her sichtbar.

„Bei uns brennt die Hecke, wir übernehmen schon erste Löschversuche“, sagte einer der Anwohner, der gegen 19 Uhr den Notruf bei der Feuerwehr absetzte. Die Hecke stand dicht an einem Haus und brannte auf einer Länge von etwa zehn Metern.

Als die Helfer der Ortsfeuerwehr Ingeln-Oesselse wenige Minuten später mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten eintrafen, standen bereits Einweiser an der Straße und wiesen den Weg zu der Hecke in einem kleinen Stichweg, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Mehrere Nachbarn hatten bereits zu Gartenschläuche gegriffen und Wasser auf die Flammen gespritzt. Mit der Schnellangriffseinrichtung des Tanklöschfahrzeugs und etlichen Hundert Litern Wasser löschten die Einsatzkräfte die noch glimmenden Reste der Hecke gänzlich ab.

Auch die Polizei war vor Ort. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es keine Hinweise auf eine strafrechtliche Handlung, hieß es auf Nachfragen beim Laatzener Kommissariat. Warum die Hecke in Flammen geriet, ist noch unklar.

Von Astrid Köhler