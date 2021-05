Ingeln-Oesselse

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erweitert sein Angebot auf dem Stümpelhof in Ingeln-Oesselse. Nachdem die Organisation im August vergangenen Jahres auf dem kernsanierten Dreiseithof an der Dorfbrunnenstraße zwei ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaften, eine Tagespflege und eine Begegnungsstätte eingerichtet hat, eröffnet am 1. Juni im alten Herrenhaus auch ein Pflegestützpunkt. Von dort aus übernimmt der ambulante Pflegedienst des DRK die häusliche Versorgung von Patienten in Ingeln-Oesselse und Umgebung.

Fach- und Hilfskräfte werden noch gesucht

„Momentan werden die Kunden rund um Ingeln-Oesselse von unserem Standort in Rethen aus betreut“, sagt Pflegedienstleiterin Larisa Gilovski. „Ab Juni werden wir dann vom Stümpelhof aus agieren – und es gibt eine Ansprechpartnerin vor Ort.“ Dabei soll das Team der Pflegekräfte aufgestockt werden. Aktuell sei sie mitten in der Personalakquise, weitere Bewerbungen seien willkommen, sagt Gilovski. „Die Nachfrage nach häuslicher Pflege und hauswirtschaftlicher Unterstützung ist groß. Deshalb möchte ich das Team in Ingeln-Oesselse schnellstmöglich ausbauen.“ Gesucht würden sowohl Fach- und Hilfskräfte als auch Hauswirtschafts- und Betreuungskräfte.

Eröffnungsfeier ist verschoben

Die geplante Eröffnungsfeier des Pflegestützpunktes hat das DRK wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Pflegedienstleiterin ist jedoch optimistisch, dies demnächst nachholen zu können. Denkbar sei zum Beispiel ein Tag der offenen Tür mit den anderen DRK-Einrichtungen auf dem Stümpelhof.

Wenn es die Corona-Lage wieder zulässt, will das DRK auch die rund 90 Quadratmeter große Begegnungsstätte in dem historischen Gebäudekomplex wieder nutzen. „Sobald es die Situation erlaubt, möchten wir Gruppenbetreuungen für Senioren mit und ohne Demenz, Frühstücksrunden, Kaffeenachmittage und Gedächtnistraining anbieten“, kündigt die stellvertretende Pflegedienstleiterin Jessica Fritsch an. Auch externe Gruppen wie der Seniorentreff der AWO und das PC-Café könnten den Raum dann wieder nutzen.

Die zwei Wohngemeinschaften auf dem Stümpelhof bieten zwölf Plätze für pflegebedürftige und noch selbstständige Senioren sowie zehn Plätze für an Demenz erkrankte Menschen. Die Tagespflege umfasst 18 Plätze, die wegen der Corona-Pandemie allerdings zurzeit reduziert wurden. Weitere Informationen erteilt das DRK unter Telefon (05102) 8169920, E-Mail-Anfragen gehen an psp-ingeln-oesselse@drk-hannover.de.

Von Stephanie Zerm