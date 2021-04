Ingeln-Oesselse

Wie schlimm ist der Zustand der Wertstoffinsel in der Verlängerung der Bergstraße zwischen der Grundschule Ingeln-Oesselse und dem TSV-Gelände? Mehrere Ortsratsmitglieder und auch Bürger beschreiben ihn als unerträglich. In letzter Zeit werde dort in immer größerem Ausmaße Hausmüll entsorgt, der Ratten anzieht, heißt es. Um die Verursacher abzuschrecken und die Situation zu verbessern, fordern sie, den Bereich mit Kameras überwachen zu lassen.

„Es ist irre, was dort abgelagert wird und es verschlimmert sich von Woche zu Woche“, berichtete SPD-Ortsratsherr Mathias Nau diese Woche in der öffentlichen Onlinesitzung des Gremiums. Auch seine CDU-Kollegin Gundhild Fiedler-Dreyer äußerte sich sichtbar angewidert über den Zustand der Containeranlage neben der Grundschule, der auch in Sozialen Medien Thema ist. Die Stadt müsse mehr machen, als Rattenköder aufzustellen. Konkret regte sie die Installation von Videokameras an: „Datenschutz hin oder her.“ Sie wisse um die Sensibilität des Themas, der schon des öfteren kritisierte Zustand sei aber nicht weiter hinnehmbar, zumal sich Kinder in der Nähe aufhielten.

SPD-Ortsratsherr Nau berichtete von einem Discountermarkt in der Wedemark, der für die Anlage auf seinem Parkplatz eine Überwachung realisiert hat. Da der Containerplatz in Ingeln-Oesselse nach Überzeugung mehrerer Ortsratsleute auf dem Gelände der privaten Ebelingschen Stiftung stehe, sei dies eher möglich. Auch Ortsbürgermeister Heinrich Hennies befürwortete eine weitere Prüfung durch die Stadt aus. Wie die Verwaltung auf Nachfrage am Freitag mitteilte, stehen die Container nicht auf einem privaten sondern einem städtischen Grundstück. Die Grenze zur Stiftung sei am Sportplatz.

Stadt gibt Hinweise auf möglichen Müllverursacher weiter

Teamleiterin Silke Pohl bezeichnete die Chancen auf Videoüberwachung bereits in der Sitzung als gering: „Die Latte dafür hängt hoch.“ Eigentlich helfe es nur, die Verursacher inflagranti zu ertappen. Zugleich relativierte sie den Vorwurf, die Stadt unternehme zu wenig. Erst vor Kurzem hätten Stadtmitarbeiter Teile des wild entsorgten Mülls untersucht und mit einem Karton Büromaterial auch Hinweise auf eine Person gefunden. „Es war nicht sehr appetitlich, aber die Pulerei hat sich gelohnt“, sagte die Teamleiterin. Der Name sei an die Region weitergegeben worden.

In einer Nische der Containeranlage an der Bergstraße wird immer wieder Restmüll illegal entsorgt. Quelle: Astrid Köhler

Inwiefern die illegale Abfallentsorgung geahndet wird – es droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro – konnte die Region am Freitag noch nicht sagen. Den für die Reinigung der Anlage zuständigen Abfallentsorger Aha hat die Stadt Laatzen Anfang März ebenfalls informiert.

Containeranlage wird dreimal pro Woche gereinigt

„Zu Beginn des Jahres gab es vermehrt Lebensmittelablagerungen“, bestätigte Aha-Sprecherin Helene Herich. Leider tauchten Vermüllungen immer mal wieder in unterschiedlicher Stärke auf. Grundsätzlich zählte die Wertstoffinsel in Ingeln-Oesselse aber – ebenso wie die weiteren der insgesamt 20 in Laatzen – zu den vergleichsweise sauberen Anlagen. Daher plane Aha auch keine Veränderungen beim Reinigungsturnus.

Die Anlage an der Bergstraße wird dreimal pro Woche gereinigt – dienstags, mittwochs und donnerstags. Zum Vergleich: Andere Wertstoffinseln müssen häufiger oder sogar täglich gereinigt werden. Besonders stark verschmutzte Anlagen, wie 2014 die stark vermüllte Wertstoffinsel in Rethen an der Straße Zur Sehlwiese, sogar mehrfach am Tag. Seinerzeit forderten Ortsratsleute gleichfalls fraktionsübergreifend eine Videoüberwachung der Anlage: erfolglos.

Videoüberwachung ist für Aha kein Thema

Wenngleich fehlende soziale Kontrolle als Auslöser für das illegale Ablagern von Abfällen gilt, ist die Installation von Kameras für Aha kein Thema. An keine der von dem regionalen Abfallenentsorger betreuten 620 Anlagen in Hannover und dem Umland gebe es diese, betont Aha-Sprecherin Herich: „Eine Videoüberwachung mit Aufzeichnungen bleibt in Niedersachsen der Polizei vorbehalten.“ Und eine Überwachung in Echtzeit, das sogenannte Monitoring, sei nicht effektiv und durch den hohen Aufwand für Technik und Personal nicht realisierbar. Aha setzt stärker auf Appelle an die Bevölkerung, Abfälle nur legal zu entsorgen: an den Abfuhrtagen, kostenlos bei den Wertstoffhöfen oder beim angemeldeten Sperrmüll.

Die Ortsratsleute aus Ingeln-Oesselse ihrerseits haben wenig Hoffnung, dass dies fruchtet. Wenn es nicht gelingt, das Restmüll- und Rattenproblem zu stoppen, könne alternativ nur die gesamte Anlage an der Stelle aufgegeben werden: zum Leidwesen all jener, die ihren Müll ordentlich entsorgen.

Von Astrid Köhler