Laatzen

Mit Sport und speziell Fußball kennt sich Fabian Bönsch aus. In seiner Jugend wurde der Ingeln-Oesselser unter anderem 2007 Niedersachsenmeister mit der U16 von Hannover 96, wo er zusammen mit dem mit dem späteren Nationalspieler Marcel Halstenberg kickte. Nach dem Abitur 2010 am Laatzener Erich-Kästner-Gymnasium studierte er Sportmanagement und baute in Berlin das Start-up-Unternehmen Stickerstars mit auf, das Sammelbilder für den Amateursport erstellt. Auf der Suche nach einem Investor sind Bönsch und seine Mitstreiter am Dienstagabend, 17. September, in der TV-Show „Höhle des Löwen“ zu sehen.

„Bei uns wird jeder zum Star“, erklärt der 28-jährige Fabian Bönsch das Prinzip von Stickerstars. Bei der TV-Show will er Investoren wie Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel oder Dagmar Wöhrl für die Stickerstars-Idee gewinnen. Das Geschäftsmodell: Jeder der in Deutschland geschätzten rund 90.000 Sportvereine kann – für sich kostenlos – ein eigenes Sammelalbum mit Spielern, Trainern, Betreuern und Vorständen erstellen. Die Bildchen werden dann ausschließlich im lokalen Supermarkt gegen einen bestimmten Einkaufswert abgegeben. Die abgebildeten Personen, so die Geschäftsidee, verschaffen den Märkten zusätzliche Kundschaft.

TSV Pattensen hat schon mitgemacht

Seit 2012 habe Stickerstars bereits 500 Sammelalben-Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert, erklärte Bönsch, von Fußball und andere Sportarten bis hin zu Ortsfeuerwehren. In der Region wurden ebenfalls schon Projekte realisiert: außer dem Album des TSV Pattensen, für den Bönsch in der Jugend ebenfalls einige Jahre Fußball spielte, war auch der VfL Eintracht Hannover darunter – mit einer Startauflage von 12.000 Exemplaren und Rewe als Marktpartner.

Bei „Die Höhle des Löwen“ versuchen der Laatzener sowie seine Mitstreiter Michael Janek und Mirko Lauterbach nun gegen Firmenanteile zusätzliche 800.000 Euro zu erhalten. Die Folge wird am Dienstag ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Lesen Sie auch

TSV-Pattensen-Sticker zum Sammeln: „Wir sind die Stars“

VfL Eintracht bringt Fußball-Sammelalbum heraus

Von Astrid Köhler