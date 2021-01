Laatzen

Das Programm Demokratie leben wird auch 2021 in Laatzen fortgesetzt. Jetzt hat die Bewerbungsphase begonnen: Freie Träger, die im neuen Jahr Projekte anmelden möchten, können ihre Förderanträge bis Freitag, 29. Januar, bei der Stadt einreichen. Mitmachen können alle interessierten Organisationen und Institutionen – auch in Form von Kooperationsgemeinschaften. Ziel ist die Förderung des zivilen Engagements, des demokratischen Verhaltens und der gesellschaftlichen Vielfalt.

Wie in den vergangenen Jahren stellt das Bundesfamilienministerium wieder 125.000 Euro für die Realisierung des Programms in Laatzen zur Verfügung. Vorrangig werden diesmal Projekte gefördert, die sich mit den Themen Probleme beim Zusammenleben, Alltagsdiskriminierung, frühkindliche Demokratiebildung oder Begegnungen von Menschen mit Fluchterfahrungen befassen. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von bis zu 27 Jahren, Eltern, Lehrer und pädagogische Fachkräfte.

Begleitausschuss entscheidet über Anträge

Über die Bewilligung der Anträge entscheidet der eigens für das Programm eingerichtete Begleitausschuss, der sich aus Vertretern der Politik und der Stadtverwaltung sowie ehrenamtlich tätigen Bürgern zusammensetzt. Seit dem Start des Programms im Jahr 2015 wurden in Laatzen dutzende Projekte realisiert. Inhaltlich ging es dabei unter anderem um Erinnerungskultur, Mobbing, Rassismus, Förderung der Lokalpolitik, die Stärkung der eigenen Meinung sowie das Thema Kinderrechte.

Organisationen und Institutionen können das Antragsformular ab sofort im Internet auf der Seite demokratie.laatzen.de im Bereich Partnerschaft für Demokratie unter dem Punkt Downloads herunterladen. Dort ist auch die Förderrichtlinie einsehbar. Die Anträge können per E-Mail an soziale-projekte@laatzen.de oder per Post an die Stadt Laatzen, Ilse Engelke, Marktplatz 13, 30880 Laatzen geschickt werden.

Von Johannes Dorndorf