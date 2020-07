Hannover/Alt-Laatzen

Der umstrittene Wohnpark Brabrink an der Hildesheimer Straße hinter der Laatzener Stadtgrenze sorgt weiter für Spannungen zwischen den Beteiligten – und hat nun zu einem heftigen Schlagabtausch in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel geführt. Auf der einen Seite: Dimitri Lambrecht, Geschäftsführer der Achte World-Investment Bauträger GmbH, und die Planer eines Ingenieurbüros und der Stadt, die einen aus acht Gebäuden bestehenden Komplex an der Grenze von Hannover und Laatzen errichten wollen. Auf der anderen Seite: Zwei Pächter der auf dem Baugelände befindlichen Grabeland-Lauben sowie drei Bezirksratspolitikerinnen von der CDU. Sie machten dem Bauherren heftige Vorwürfe – während der Investor seinerseits versuchte, mit einem erhöhten Entschädigungsangebot Druck vom Kessel zu nehmen.

25.000 Euro für die Gemeinschaft obendrauf

„Ich biete der Gemeinschaft der 20 Parzellennutzer zusätzlich 25.000 Euro zu dem an, was ich den einzelnen Laubenbesitzern schon vorher versprochen habe“, sagte Lambrecht. Dazu zählen der Abriss der Hütten und Gartenanlagen sowie eine Prämie von jeweils 1000 Euro – wenn der Betreffende seine Parzelle freiwillig bis zum 31. Oktober 2020 räumt. Die 25.000 Euro, sagte der 37-Jährige, müsse die Gemeinschaft nach eigenem Gusto untereinander aufteilen.

Zuvor hatte Werner Klinge vom Ingenieurbüro Plan und Praxis erläutert, dass das Bauvorhaben auf dem Gelände eines ehemaligen Lkw-Betriebs sowie des Grabelands gründlich geprüft und gemeinsam mit der Stadt vorbereitet worden sei. Platz finden sollen in den vom Schweizer Architekten Max Dudler entworfenen vier- bis elfgeschossigen Baukörpern 165 Wohnungen (davon 50 Sozialwohnungen), Büroräume, eine Kita mit Kinderkrippe sowie gastronomische Betriebe. Es seien schon diverse Gutachten erstellt worden, sagte Klinge, „und das Vorhaben entspricht allen Planvorgaben der Stadt“.

„Laubenkolonie ist rechtswidrig errichtet worden“

Die auf dem Grabeland stehenden Gebäude der Laubenkolonie seien hingegen rechtswidrig errichtet worden, sagte der Ingenieur, und stünden nicht unter dem Schutz des Bundeskleingartengesetzes. Es sei unumstößlich, dass sie nach der Kündigung bis spätestens zum 31. Dezember geräumt sein müssten. „Und der Investor geht mit der Übernahme der Kosten für das Freimachen des Geländes und den Prämien für die Nutzer weit über das hinaus, wozu er gesetzlich verpflichtet wäre“, ergänzte der Planer.

Wie Lambrecht sagte, sei die Eigentumsübertragung auf seine Firma Anfang Juli endgültig besiegelt worden. Nun habe er das Problem, dass er für jegliche illegale Nutzung auf dem Koloniegelände verantwortlich sei. „Jeder heizt dort mit Holz oder Propangas, und wenn dann ein Feuer ausbricht und die Feuerwehr kommt nicht auf das Gelände, hafte ich“, erklärte der Geschäftsführer. Die Räumung der Fläche habe er mit 200.000 Euro veranschlagt, und die möglichen Prämien für die Nutzer der Parzellen kämen noch obendrauf.

„Mit uns wird umgegangen wie mit einem Stück Dreck“

„Sie haben ein gemeinsames Treffen mit allen Laubenbesitzern abgelehnt“, warf Gartenpächter Werner Stamme dem Investor vor. „Mit uns wird umgegangen wie mit einem Stück Dreck.“ CDU-Fraktionschefin Gabriele Jakob zog einen Vergleich mit Flüchtlingen, deren Abschiebung im Einzelfall ja rechtlich korrekt sein möge, aber moralisch dennoch verwerflich sei. Sie kenne zudem etliche Menschen im Stadtbezirk, die illegal in Lauben wohnten. „Wir müssen uns um die Menschen auf dem Grabeland kümmern, die haben uns gewählt“, sagte Jakob.

Besonders hart treffen die Neubaupläne Uwe Siemen. Der 76-Jährige lebt dauerhaft in seinem Häuschen. „Für meine Parzelle besteht die Genehmigung einer Notunterkunft, die nie erloschen ist“, sagt Siemen. Er habe Wohnentgelt gezahlt, sei an Strom- und Telefonnetz angeschlossen und offiziell unter der Adresse Hildesheimer Straße 432d gemeldet. Hannover-Stadtplanerin Hanne Lahde-Fiedler widersprach jedoch: „Es gibt keine baurechtliche Genehmigung für dieses Haus, offiziell existiert diese Adresse gar nicht.“

Der Investor hatte darauf verwiesen, dass er Siemen eine sanierte 63-Quadratmeter-Wohnung in Letter inklusive einer Übernahme der Mietzahlung für ein Jahr angeboten habe. „Aber die liegt im zweiten Stock“, sagte der Pächter in der Bezirksratssitzung, „ich habe Lungenkrebs, da komme ich gar nicht hoch.“

Lahde-Fiedler kündigte an, dass die Verwaltung dem Bezirksrat nach der Sommerpause eine neue Beschlussdrucksache zum Wohnpark Brabrink vorlegen werde.

Von Michael Zgoll