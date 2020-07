Grasdorf/Rethen

Er gilt als Mann der derben Sprüche, der sich nicht scheut, verbal auch mal ordentlich auszuteilen. Bei seiner Stippvisite beim VfL Grasdorf und dem TSV Rethen lässt Tilman Kuban am Donnerstag die verbale Keule allerdings in der Tasche, wirkt interessiert und hört mehr zu, als dass er selber spricht. Unter dem Motto „Unser Vereinsleben. Mit Schwung aus der Krise“ will der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU) wissen, wo bei den Vereinen der Schuh drückt.

Der Zeitplan dazu ist ambitioniert. Jeweils 30 Minuten sind für jeden der Laatzener Vereine eingeplant. Erschwerend kommt hinzu, dass Kubans Fahrer, ein ehrenamtlicher Helfer der JU, auf dem Weg nach Rethen die Abzweigung in die Sehlwiese verpasst und durch die Baustelle auf der Hildesheimer Straße weiter geradeaus fährt. Da diese zur Zeit eine Einbahnstraße ist, muss er über die B6 zurück nach Laatzen fahren. Kuban nimmt es mit Humor. „Wir haben noch eine kleine Stadtrundfahrt gemacht“, sagt er, als er um fast eine halbe Stunde verspätet in Rethen ankommt.

Anzeige

Nach 30 Minuten verabschiedet sich Tilman Kuban von TSV-Chefin Hannelore Flebbe mit einem Handyladegerät – damit der Verein auch künftig Power hat. Quelle: Stephanie Zerm

Weitere HAZ+ Artikel

Insgesamt besucht der 33-Jährige am Donnerstag sechs Vereine in der Region, am Freitag weitere vier. „Ich bin pro Monat zwei Tage zu bestimmten Themen unterwegs“, erläutert er. Dabei wirken die Besuche wie vorzeitige Wahlkampf-Termine. Alle Stationen liegen im Wahlkreis Hannover-Land II, für den er bei der Bundestagswahl im September 2021 kandidieren will, und zu dem neben Kubans Heimatort Barsinghausen unter anderem auch Laatzen, Hemmingen und Pattensen gehören. Zwar ist der JU-Chef noch nicht offiziell als Bundestagskandidat nominiert – entscheiden will die Partei darüber erst am 18. November. Doch scheint er fest mit seiner Nominierung zu rechnen. „Ich bin hier als Kandidat für die Bundestagswahl, als Vorsitzender der Jungen Union und für die CDU“, erläutert er auf Nachfrage.

Bei den Vereinschefs kommt der Besuch gut an

Bei den Laatzener Vereinschefs kommt der Besuch gut an. „Ich finde das sehr positiv, da wir so unsere Wünsche an die Politik loswerden können“, sagt Tobias Voigt, Präsidiumssprecher des VfL Grasdorf. Hannelore Flebbe, Vorsitzende des TSV Rethen und selbst CDU-Ratsfrau, sieht das ebenso: „Ich begrüße es immer, wenn sich Politiker dafür interessieren, was im Sportbereich passiert.“ Beide Vereine haben die Corona-Pandemie bislang mit einem blauen Auge überstanden und kaum Austritte zu verzeichnen. Nur mit dem Bau seiner neuen Gymnastikhalle an der Sehlwiese ist der TSV wegen des Lockdowns in Verzug geraten. „Wir hatten gehofft, dass sie zu Ostern fertig wird, nun wird es wohl Ende September“, schätzt Flebbe.

Tilman Kuban (Mitte) besichtigt die neue Gymnastikhalle des TSV Rethen an der Sehlwiese. Quelle: Stephanie Zerm

Ein genereller Kritikpunkt beider Vereinschefs ist die zunehmende Bürokratie, die das Vereinsleben erschwere: etwa bei der Beantragung von Zuschüssen für Bauprojekte, wie Flebbe darlegt. Voigt erhofft sich zudem eine Erhöhung der Ehrenamtspauschale, des steuerlichen Freibetrags von aktuell 720 Euro pro Jahr für Ehrenamtliche. Kuban notiert die Punkte sorgfältig in seiner Mappe und kündigt an: „Wir versuchen, dies in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen.“

Von Stephanie Zerm