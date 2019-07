Wieviele Blutspender kommen dieses Jahr ins Leine-Center? Die DRK-Bereitschaft in Laatzen ist gespannt und lädt für Montag und Dienstag von 13 bis 19 Uhr in ein leer stehendes Geschäft im Obergeschoss neben Expert ein. Allein in der ersten Stunde kamen am Montag 25 Spender, davon sechs zum ersten Mal.