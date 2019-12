Laatzen

Wer an Tafel-Kunden denkt, sieht vor seinem geistigen Auge vermutlich zunächst Erwachsene. Denn sie nehmen vornehmlich Lebensmittelspenden entgegen. Dabei ist nach Angaben der Laatzener Tafel etwa jeder dritte Kunde ein Kind. Darauf hat die Vorsitzende Dietlind Osterkamp hingewiesen. Seit Januar wurden in den drei Kommunen 453 Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre registriert, darunter 277 aus Laatzen – mit zuletzt steigender Tendenz.

Ausgabe bei der Laatzener Tafel: Monika Korthe (links) und Petra Herrmann (rechts) geben Waren in den neuen Räumen an der Hildesheimer Straße in Grasdorf aus. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

„Unsere Kapazitäten sind in erster Linie darauf ausgelegt, Lebensmittel weiterzugeben, damit die Menschen, die zu uns kommen, die Möglichkeit haben, wenigstens einmal täglich eine warme Mahlzeit zuzubereiten“, sagt Osterkamp. Während die Gesamtzahl der registrierten Kinder und Jugendlichen aus Hemmingen (89) und Pattensen (87) in den vergangenen Jahren rückläufig war, sei sie in Laatzen seit 2016 angestiegen und stagniere aktuell.

Vor allem Grundschulkinder sind betroffen

Überproportional stark betroffen sind Kinder im Grundschulalter zwischen fünf und zehn Jahren. Allein in Laatzen wurden seit Januar 133 Kinder in dieser Gruppe gezählt. Bei den Elf- bis 15-Jährigen sind es 103, bei den bis Vierjährigen 41.

Der Anteil der bis 14-Jährigen, die in Laatzen von Sozialhilfe leben, ist zuletzt stark gestiegen. Ging die Stadt 2009 mit Verweis auf eine Bertelsmann-Demografiestudie noch davon aus, dass etwa jedes fünfte Kind arm ist (22,1 Prozent), weist der jüngste Sozialbericht der Region von 2015 schon 26,5 Prozent Kinder aus, die von Mindestsicherungsleistungen lebten. Einen aktuelleren Sozialbericht gibt es noch nicht, doch bestätigt die Regionsstatistik zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) die steigende Tendenz. Zuletzt erhielten 32 Prozent der Kinder und Schüler bis 16 Jahre Unterstützung und Transferleistungen, also etwa jeder Dritte in dieser Altersgruppe.

„Von Armut betroffene Kinder haben ein großes Risiko, an der Gesellschaft nicht teilhaben zu können“, sagt Bürgermeister Jürgen Köhne. Der Anteil in Laatzen sei erschreckend hoch.

Arme Familien haben oft kein Geld für Kinderkleidung

„Gerade in der Vorweihnachtszeit kommen viele Eltern in die offenen Sprechstunde und bitten um finanzielle Unterstützung für Winterbekleidung“, berichtet Kirchenkreissozialarbeiterin Monika Brandt-Zwirner, die Hilfsbedürftige bei der Allgemeinen Sozialberatung des Diakonischen Werks unterstützt. Auch seien die Wohnungen oft zu klein, sodass Kinder keine Freunde einladen könnten, am Küchentisch Hausaufgaben machen müssten und ein Rückzugsort fehle. Weil Sozialwohnungen rar sind, zahlten viele Leistungsempfänger beim Wohnen drauf. Das Geld fehlt dann bei anderen Posten wie der Bekleidung. Das Geld, das Bedürftige mit schulpflichtigen Kindern aus dem BuT für Schulmaterialien erhielten, sei zu wenig, so Brandt-Zwirner. Die Nachbesserungen reichten noch nicht aus.

Runder Tisch zur Kinderarmut

Der Diakonieverband im Kirchenkreis Laatzen-Springe hatte 2018 auf das wachsende Armutsproblem aufmerksam gemacht. Aufgrund der spezifischen Thematik für Laatzen beschloss der Rat, einen Runden Tisch Kinderarmut einzurichten, der erste Maßnahmen beschlossen hat. Unter anderem will die Stadt Laatzen 2020 dem Netzwerk Präventionskette Niedersachsen beitreten, um gezielter von den Erfahrungen anderer Städte beim Kampf gegen Armut zu profitieren. Auch soll Eltern gezielter geholfen werden. Besonders Alleinerziehende sind von Armut betroffen oder bedroht.

Die Tafel kann sich ebenfalls weitere Hilfsangebote vorstellen: „Grundsätzlich wären hier mit einem Kooperationspartner entsprechende Aktivitäten denkbar“, sagt Tafel-Vorsitzende Osterkamp.

Von Stephanie Zerm und Astrid Köhler