Laatzen-Mitte

Laatzens aktuell größtes Bauprojekt startet: In der nächsten Woche sollen die Abrissarbeiten für den Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums beginnen. Vor einigen Tagen hat die beauftragte Baufirma Industriebau Wernigerode bereits eine Trafostation an der Marktstraße aufgestellt und erste vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Richtig losgehen soll es dann in der nächsten Woche.

„Als Erstes wird der Eingangsbereich der Sporthalle I abgerissen, da das künftige Gebäude einen direkten Zugang zu dieser Halle erhalten wird“, teilt Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Dem Neubau weichen werden im gleichen Zuge auch das alte Hausmeisterhäuschen, in dem zuletzt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt untergebracht war, und ein Großteil der Garagen. Nach Auskunft der Bauarbeiter vor Ort rollen voraussichtlich Ende der Woche die Bagger für die Abrissarbeiten an. Danach sollen die Erdarbeiten für die Gründung beginnen.

Anzeige

Durchgangsverkehr wird eingeschränkt

Die Baustelle wird dann durch einen Bauzaun abgegrenzt – mit „spürbaren Folgen für den Durchgangs- und Besucherverkehr“, wie Brinkmann erläutert. So ist der Fußweg, der die Marktstraße an der nördlichen Sporthallenseite entlang mit der Pestalozzistraße verbindet, bereits gesperrt. Zudem ist die Wegverbindung zwischen Sporthalle und Schulgebäude wegen der Corona-Situation bereits seit einigen Wochen an Schultagen von 8 bis 14 Uhr allein Schülern und Lehrern vorbehalten.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Fußweg zwischen Marktstraße und Pestalozzistraße ist wegen der Arbeiten vorerst gesperrt. Quelle: Johannes Dorndorf

„Auf dem Schulparkplatz wird keine Rundfahrt mehr möglich sein, da alle Bereiche zu Sackgassen werden“, ergänzt Brinkmann. Schulen und Stadtverwaltung bitten deshalb alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen und abholen, den Parkplatz zu meiden. „Die betreffenden Kinder sollten ab sofort direkt an der Marktstraße aus- und einsteigen oder nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen.“

Baulärm nicht problematisch

„Die Schulaußenfläche wird durch die Baumaßnahmen enger“, sagt Hella Kohl, Leiterin des Erich-Kästner-Gymnasiums. Größere Einschränkungen für den Schulbetrieb seien in dieser Phase aber nicht zu erwarten. Wegen der Entfernung zur Schule sehe sie den Baulärm vorerst nicht als problematisch an. Allerdings könnte sich dies ändern, wenn zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Abriss von Teilen des Bestandsbaus begonnen wird – während des laufenden Betriebs.

Das neue Erich-Kästner-Schulzentrum ist als Riegel mit drei Gebäudeteilen parallel zur Marktstraße geplant. Quelle: Stadt Laatzen

Schulzentrum soll 2024 fertig werden

Der im Frühjahr bekannt gegebene Zeitplan sieht vor, dass das neue Erich-Kästner-Schulzentrum in drei Bauabschnitten gebaut werden soll. Die spätere Oberschule soll im Frühjahr 2022 fertig werden, der Gymnasialtrakt im Frühjahr 2023 und der Mittelbau im Dezember 2023. Eröffnet werden soll der Mittelbau dann im Frühjahr 2024.

Das neue Erich-Kästner-Schulzentrum soll künftig 1800 Schülern Platz bieten. Die Kosten einschließlich der Ausstattung beziffert die Stadt auf 69 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf