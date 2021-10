Laatzen

Erika Derks sitzt ein wenig gekrümmt an einem Tisch im Ausfüllbereich, direkt am Eingang der ehemaligen Outlet-Station im Leine-Center. Heute ist der große Raum ein kleines Impfzentrum. Die Johanniter sind vor Ort, organisieren das Ganze. So auch Jagar, der Derks gerade berät. Er möchte nur seinen Vornamen nennen. Das Prozedere des Impfens sei für manche schwer zu verstehen, sagt Derks. „Mein Sohn war auch bei den Johannitern“, erzählt sie leise. Deswegen habe sie Vertrauen in die Mitarbeiter dort. Ebenso, wie sie Vertrauen in die Corona-Impfung habe. „Das geht eigentlich den meisten so, die herkommen“, berichtet eine andere Mitarbeiterin des Teams. Egal, ob es sich um eine Erstimpfung oder um eine Auffrischung handelt.

Die Johanniter kümmern sich um alle organisatorischen Aufgaben beim mobilen Impfen. Zum Team gehören auch Rahel (von links), Lea und Stella. Quelle: Janna Silinger

Die Gründe, sich jetzt erst zur Erstimpfung zu melden, sind vielfältig, berichten die Mitarbeiter vor Ort. Einigen sei es zu stressig gewesen, sich beim Hausarzt vorzustellen, andere seien angeblich einfach nicht dazu gekommen. Doch das spielt laut den Johannitern jetzt auch keine Rolle. „Wir fragen nicht groß, wir freuen uns einfach, wenn wir die Quote voranbringen“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie fügt hinzu: „Sicher sind ein paar auch noch skeptisch. Die fragen dann ganz viel nach. Aber wir informieren die Leute gerne.“

Insgesamt 162 Dosen verimpft – mehr als erwartet

Und es laufe gut, erzählt sie weiter. „Bevor wir aufgemacht haben, stand schon eine Schlange vor dem Laden. Und gegen Mittag hatten wir bereits die Hälfte der Impfdosen verbraucht“, sagt sie. Insgesamt seien 162 Dosen verimpft worden. „Angesetzt war der Termin mit 100 bis 120. Wir mussten also nachordern“, berichtet die Mitarbeiterin der Johanniter zufrieden. Die Altersspanne der zu Impfenden reiche von 13 bis 94, fügt sie hinzu.

Über den großen Andrang freuen sich auch die Organisatoren der Stadt Laatzen, Thomas Schrader als Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Soziales, sowie Sozialarbeiterin Laura Uster. Nach der Schließung des Impfzentrums brauchte man eine Umstrukturierung. Und so funktioniere es, sind beide überzeugt.

Beim mobilen Impfen im Leine-Center ist viel los. Darüber freuen sich auch die Mitarbeiter der Stadt: Thomas Schrader, Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Soziales, und Sozialarbeiterin Laura Uster. Quelle: Janna Silinger

Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Leine-Center loben die beiden Vertreter der Stadt. Das zeige sich auch am Ende eines anderen Gangs, beim Corona-Testzentrum. „Wir sind hier immer noch vor Ort und für die Leute da“, sagt Christoph Rampelt, Projektmanager und Schulungsleiter bei „Mein Corona-Schnelltest“. Natürlich, das räumt er ein, habe es mit dem Schritt der Bundesregierung, das kostenlose Testen einzuschränken, einen Einbruch gegeben. „Wir haben noch 100 Leute am Tag hier. Etwa die Hälfte im Vergleich zu vorher.“

Test kostet einzeln 13,90 Euro

Auch im Ablauf habe es einige Änderungen gegeben. Anmelden können sich so nur noch diejenigen, die sich auch umsonst testen lassen dürfen. Schwangere, Kinder, Leute mit einem Attest, das bestätigt, dass sie sich nicht impfen lassen können etwa. Alle anderen melden sich vor Ort an und zahlen dann auch direkt – in der Regel mit EC-Karte. Für einen Test 13,90 Euro, zehn Tests kosten 99,90 Euro.

Christoph Rampelt arbeitet im Testzentrum im Leine-Center. Es kommen noch etwas 100 Menschen am Tag vorbei – die Hälfte davon muss bezahlen. Quelle: Janna Silinger

Das Verhältnis sei in etwa so, dass die Hälfte der Besucher bezahlen muss, sagt Rampelt. Die anderen seien hauptsächlich Schwangere und Kinder. Aufregen tue sich darüber eigentlich niemand mehr, die Stimmung sei recht gelassen. „Es wissen inzwischen auch die meisten, dass es eine Änderung gab.“ Allerdings fänden es vor allem die Leute bedauernswert, die geimpft sind und sich für das eigene Sicherheitsgefühl gern trotzdem hin und wieder haben testen lassen. „Und natürlich die, die es nur machen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können“, sagt Rampelt.

Das sind die weiteren Impftermine In Laatzen sind weitere Impftermine geplant, zu denen jeder ohne Anmeldung vorbeikommen kann. Der Besuch ist dabei nicht nur für Laatzener möglich. Personalausweis und Impfpass – wenn vorhanden – sind mitzubringen. Der nächste Termin ist Donnerstag, 28. Oktober, bei der Laatzener Tafel. Im Leine-Center ist ein Folgetermin für den 12. November geplant.

Und gerade diese werden – sollten sie auf uneingeschränkte Ausgehmöglichkeiten bestehen – um eine Impfung nicht herumkommen, sagt er abschließend. Und genau dafür stehen die Johanniter bereit. Auch wenn nicht alle aus Überzeugung kommen, wie zum Beispiel Erika Derks. „Ich hole mir jetzt endlich meinen zweiten Piks“, sagt sie lächelnd. Ein paar Bürger kommen angeblich gegen ihren Willen. „Ich möchte nicht. Aber ich muss. Für die Uni. Ich muss, muss, muss“, sagt ein junger Mann sichtlich unzufrieden. Seinen Namen möchte er nicht nennen.

Von Janna Silinger