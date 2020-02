Mit drei Solidaritätsmärschen nach Hannover fordern Kurden die Freilassung von Abdullah Öcalan. Der PKK-Führer sitzt seit Februar 1999 in der Türkei in Haft. Der erste Protestzug zieht Sonnabend von Langenhagen in die City. Ein zweiter Zug startet am Sonntag in Laatzen. Am Montag führt die Demo vom Hauptbahnhof zum Landtag.