Laatzen-Mitte

Die Verkehrssituation im Rethener Wohngebiet Zum Holzfeld, das Filmprojekt „Erinnern für die Zukunft“ und Kronkorkensammeln für einen guten Zweck sind einige der Themen, mit denen sich der Jugendbeirat Laatzen am Mittwoch, 26. August, beschäftigt. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 17.30 Uhr in den Mehrzweckräumen des Stadthauses am Marktplatz 2.

Der Jugendbeirat ist kein gewähltes Gremium, sondern im Frühjahr 2016 aus dem Politikrollenspiel „Pimp Your Town“ heraus gegründet worden. Er ist für alle jungen Laatzener offen. Die Aktiven tagen regelmäßig und bringen Vorschläge in die Laatzener Politik ein, so unter anderem zur Aufwertung des Rethener Parks und für Rauchverbotszonen an Haltestellen.

Kinder und Jugendliche, die bei dem Gremium zugucken oder mitarbeiten wollen, sind jederzeit willkommen. Fragen zum Jugendbeirat beantwortet die Stadt unter Telefon (0511) 82055401 oder nach einer E-Mail an jugendbeirat@ laatzen.de. Das Gremium ist unter jugendbeirat_laatzen auch via Instagram zu erreichen.

Von Astrid Köhler