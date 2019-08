Wie ist die Schulabschluss-Party im Juli gelaufen, und was hat es mit der Müllsammelaktion und dem Open-Air-Kino in Laatzen auf sich? Der Jugendbeirat bespricht diese und weiterer Themen am Mittwoch, 28. August. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Rathauszimmer 503 und ist öffentlich.