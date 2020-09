Laatzen-Mitte

Die fiktive Ratssitzung von Pimp your Town hatte jüngst Überraschendes zutage geführt, wie die Forderung von Jugendlichen, das seit 2018 geltende Handyverbot an der AES aufrechtzuerhalten. Bei der nächsten Sitzung des Jugendbeirates am Mittwochabend, 30. September, sollen dieser und andere Anträge des Planspiels nachbesprochen wie auch weitere Themen erörtert werden.

Lesen Sie mehr: In den Schulpausen ist das Handy jetzt tabu

Bei der öffentlichen Sitzung ab 18 Uhr im Stadthaus am Marktplatz geht es unter anderem auch noch um eine Müllsammelaktion, ein Filmprojekt, eine Befragung von Schülern zu Corona sowie die auch vom Jugendbeirat geforderte Aufwertung des Parks in Rethen. Außerdem will sich die neue Behindertenbeauftragte der Stadt Laatzen, Kathrin Buchmann, im Jugendbeirat vorstellen.

Das Gremium steht grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen aus Laatzen offen. Aktuell engagieren sich dort etwa 30 Jungen und Mädchen. Bei den monatlichen Treffen entwickeln sie Ideen und Projekte, die teilweise von Laatzener Ratsleuten und Gremien aufgegriffen werden.

Der Jugendbeirat ist 2017 aus den Politikplanspielen Pimp your Town hervorgegangen und gilt als Nachfolger des Jugendparlaments. Fragen zum Jugendbeirat beantwortet die Stadt Laatzen unter Telefon (0511) 8205 5401 sowie nach einer E-Mail an jugendbeirat@ laatzen.de. Bei Instagram ist das Gremium erreichbar unter jugendbeirat_laatzen.

Von Astrid Köhler