Laatzen

Der Kunstkreis Laatzen richtet auch 2020 einen Jugendkunstpreis aus. Das Thema lässt diesmal viel Spielraum für Interpretation – es lautet: „Mal was anderes“. Dass darunter alles Mögliche verstanden werden kann, machen die Kunstpreis-Organisatoren in ihrem Ausschreibungstext deutlich. „Mal malen! Ohne besonderes Thema; ohne Vorgaben. Einfach malen“, heißt es da. Dabei könnten die Teilnehmer gerne eine neue Technik ausprobieren oder unübliches Material verwenden. „Überrascht uns mit Euren ungewöhlichen Einfällen“, so der Appell des Kunstkreises.

Gewertet wird in zwei Altersgruppen

Teilnehmen können junge Künstler in den beiden Alterskategorien sieben bis zwölf Jahre und 13 bis 18 Jahre. Dotiert ist der jeweils erste Preis einer Alterskategorie mit 100 Euro, der zweite mit 50 und der dritte mit 30 Euro. Die Teilnehmer müssen ihre Arbeiten selbst und ohne fremde Hilfe anfertigen, abgegeben werden können je bis zu zwei Arbeiten in verschiedenen Techniken. Die Werke müssen in den vergangenen zwölf Monaten entstanden sein und dürfen das Format 60 mal 80 Zentimeter nicht überschreiten. Weitere Teilnahmebedingungen finden sich im Internet auf kunstkreis-laatzen.org/jugendkunstpreis.

Der Kunstkreis nimmt die Wettbewerbsbeiträge am Donnerstag, 10. September, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Familienzentrum Rethen, Braunschweiger Straße 2d, entgegen. Sie werden dort vom 11. September bis 26. Oktober ausgestellt. Die Preisverleihung folgt am Dienstag, 27. Oktober, ab 18.30 Uhr ebenfalls im Familienzentrum.

Von Johannes Dorndorf