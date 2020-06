Rethen

Schweres Gerät an der St.-Petri-Kirche: Am Sonnabendvormittag haben sich 17 Jugendliche und junge Erwachsene versammelt, um das Außengelände umzugestalten. Dabei gingen sie nicht gerade zimperlich vor. Mit Schaufeln und Heckenscheren, aber auch mit einem Bagger und einem Radlader bearbeiteten die Gemeindemitglieder und die Nutzer des bei der St.-Petri-Gemeinde beheimateten AndersRooms, einem Treff für queere Jugendliche, die Fläche rund um das Gemeindehaus.

Zur Galerie Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Rethener St.-Petri-Kirchengemeinde: 17 Jugendliche gestalten den Kirchplatz um – und nutzen dafür mitunter auch schweres Gerät.

Mit ihrem Arbeitseinsatz verwirklichen die 15- bis 22-Jährigen einen lange gehegten Wunsch. „Wir wollen unser Außengelände schöner und offener gestalten“, sagt der 22-jährige Linus Melletat, der auch Mitglied im Kirchenvorstand ist. Der Kirchplatz solle wieder zu einem Ort der Begegnung werden, an dem sich die Menschen treffen können und der für alle Generationen offen ist, ergänzt Pastor Jens Wening.

Kirchplatz von St. Petri wird neu gestaltet

Mit dem Bagger wurden nun große Wurzelballen aus der Erde gerissen und der Boden aufgelockert. In Kürze sollen das Gelände neu nivelliert und später Obstbäume gepflanzt werden. Auch ein Mitmachgarten oder eine sogenannte Duftecke mit Pflanzen könnten dort eingerichtet werden. Zudem soll es Sitzgelegenheiten auf dem Platz geben. Die Gemeinde möchte das Gelände künftig vermehrt für kleinere Veranstaltungen, Andachten und Feste nutzen – so wie am Freitag, als bei der erstmals angebotenen Andacht unter freiem Himmel 26 Teilnehmer am Kreuz vor der Kirche zusammenkamen.

„Ich träume davon, dass wir im Frühjahr nach dem Gottesdienst einen Kaffee an der Beeke trinken können“, sagt Wening, der sogar einen Taufstein auf dem Platz aufstellen möchte. „Wir haben Anfang Mai angefangen und die ersten Bäume und Büsche beschnitten“, berichtet Melletat. Sämtliche Beete rund um das Gemeindehaus werden neu angelegt. Regionaldiakon Gunnar Ahlborn kündigt an, die Wiese hinter dem Gemeindehaus werde vertikuliert, die Terrasse gekärchert und versiegelt.

Luise Wehsener (links) und Felix Frömling graben Wurzeln am Gemeindehaus aus. Quelle: Daniel Junker

Gemeinde im Aufbruch

„Die sichtbare Veränderung auf dem Kirchplatz ist auch ein Zeichen dafür, was in uns passiert“, macht Ahlborn deutlich, und Wening ergänzt: „Das zeigt, dass die Gemeinde im Aufbruch ist, neue Ideen verwirklicht und etwas tun will.“ In der Nachbarschaft kommt das Projekt offenbar gut an. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, sagt Wening. „Ein Nachbar ist sogar von sich aus mit seiner Axt herübergekommen und hat einen umgestürzten Baum für uns zerlegt.“ Zudem seien bereits einige Spenden eingegangen, mit denen die Umgestaltung finanziert werden soll. Die Gemeinde geht davon aus, dass unabhängig vom ehrenamtlichen Arbeitseinsatz der Jugendlichen rund 10.000 Euro für die Umgestaltung des Platzes benötigt werden.

„Der Ort vor der Kirche ist sehr attraktiv. Es ist schade, dass dort so wenig passiert“, sagt Wening. Dieser Meinung ist auch Melletat. „Wir merken, dass die Leute das Gelände nutzen wollen. Die Jugendlichen hatten darüber gesprochen, was man dort machen könnte.“ Wening zeigt sich erfreut über die Initiative: „Sie haben das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht und dem Kirchenvorstand so manche Entscheidung abgerungen.“ Die jungen Gemeindemitglieder und die Nutzer des AndersRooms hätten Ideen geäußert und nach Absprache mit dem Kirchenvorstand schließlich eine Gruppe gebildet.

Mit der elektrischen Heckenschere beschneidet Dora Knauer einen Busch. Quelle: Daniel Junker

Treffen im Garten anstatt im Gemeindehaus

Auch die Gruppen könnten sich auf dem Platz treffen. „Es wäre doch toll, wenn sich die Konfirmanden bei schönem Wetter im Garten treffen könnten statt im Gemeindehaus“, sagt Ahlborn. Da insbesondere der Bereich vor dem Gemeindehaus recht zugewachsen war, seien die Möglichkeiten dafür beschränkt gewesen.

Die Gemeinde sei dankbar für jegliche Unterstützung. „Es wäre super, wenn sich jemand aus dem Bereich der Landschaftsarchitektur finden würde, der die Jugendlichen bei der Gestaltung des Gelände unterstützt“, sagt Wening. Die Gemeinde wünsche sich eine stimmige Gesamtanlage. Zwar gebe es eine grobe Vorstellung, wie das Gelände später aussehen könnte, „wir fahren aber auf Sicht und haben keinen Masterplan“.

Von Daniel Junker