Laatzen-Mitte

Sie sollen für Sicherheit und Ordnung im Bereich des Leine-Centers sorgen und wurden selbst zum Ziel eines Übergriffs. Vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Protec sind am Sonnabendabend am Abgang vom Leineplatz zur Grand-Quevilly-Passage aus ein größeren Gruppe Jugendlicher heraus mit Steinen beworfen worden. Die vier Männer im Alter von 32 bis 44 Jahren konnten den Wurfgeschossen offenbar nur knapp ausweichen, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei nahm wenig später zwei der Tat verdächtigte Jugendliche fest. Die Beamten ermittelt nun sowohl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung als auch wegen Landfriedensbruch.

Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 18.15 Uhr. Eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen habe vom Gehweg der Erich-Panitz-Straße aus mehr als faustgroße Steine geworfen, die zum Gleisbett der Üstra gehören, teilte der Laatzener Leiter des Kriminal und Ermittlungsdientes (KED) Stefan Schwarzbard mit: „Nur durch reflexartiges Ausweichen, so wurde den Beamten vor Ort mitgeteilt, wurde keiner der Protec-Mitarbeiter verletzt.“

Obwohl die Gruppe beim Eintreffen der Polizei in alle Himmelsrichtungen auseinanderstob konnten die Beamten dank einer detaillierten Täterbeschreibungen im Zuge ihrer Fahndung wenig später einen 15- und einen 16-Jährigen in Tatortnähe festnehmen. „Es hat ein paar Minuten gedauert, aber wir hatten genügend Kräfte, und der Aufwand hat sich gelohnt“, sagte der KED-Leiter: „Beide Beschuldigte sind Schüler und in Laatzen wohnhaft.“ Sie wurden von Zeugen eindeutig identifiziert und vorläufig festgenommen. Nach der polizeilichen Aufnahme holten sie ihre Eltern im Kommissariat ab.

Reihe von Taten aus der Gruppe heraus

Der Vorfall am Sonnabend ist Teil einer Reihe von Straftaten, die eine polizeibekannte Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender in wechselnder Besetzung allein im Bereich des Leine-Centers und der Erich-Panitz-Straße begangen hat. Erst am 21. Oktober hatten mehrere Jugendliche zwei Männer an der Bushaltestelle Laatzen-Zentrum angegriffen, geschlagen und am Boden liegend getreten. Nur wenige Meter davon entfernt war im März ein 18-Jähriger auf dem Gehweg auf Höhe des Leineplatzes von einer Gruppe attackiert worden. Das Verfahren gegen die mutmaßlichen Täter wurde im September eingestellt, da die Gewalttätigen nicht eindeutig zu identifizieren waren. Vor einem Jahr hatte Jugendliche im Zuge von Kontrollen auf dem Leineplatz Beamte beleidigt und angegriffen. Bereits im Mai 2019 hatten drei Jugendliche eine Seniorin mit Rollator in der Grand-Quevilly-Passage ausgeraubt. Die Täter wurden seinerzeit auf etwa 14 Jahre geschätzt. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge, auch bezüglich des tätlichen Übergriffs einer Gruppe auf Passanten bei Mels Diner in Alt-Laatzen im Juni.

Zudem bringt die Polizei mehrere Sachbeschädigungen mit der ihr bekannten Gruppe und einem mehr oder weniger festen Kern einer Handvoll Jugendlicher und Heranwachsender in Verbindung. Wie erst am Montag öffentlich bekannt wurde, ist am Sonntag, 7. November, an der Haltestelle Laatzen-Zentrum eine Stadtbahn mit Steinen beworfen worden – von zwei Jugendlichen, die einem Zeugen zufolge aus einer Gruppe heraus agierten. Zwei Tage zuvor hatten mehrere Jugendliche Feuerlöscher aus Mehrfamilienhäusern entwendet und entleert. Das Video von dieser Tat war kurzzeitig bei dem Social-Media-Dienst TikTok zu sehen.

Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Gegen die beiden im Zuge des Steinwurfs von Sonnabend festgenommenen Jugendlichen sowie weitere mutmaßliche Täter in der Gruppe wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittelt. Letzteres bezieht sich auf Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Sachen, die aus einer Menschenmenge heraus begangen oder befeuert werden und die öffentliche Sicherheit gefährden. Im Falle einer Verurteilung wegen Landfriedensbruch drohen Angeklagten Geld- und auch Freiheitsstrafen bis zu drei Jahre.

Die Chancen, dass es zu einer Anklage kommen kann, scheinen günstig zu sein, denn anders als bei dem Fall vom März konnte ein Täter und ein Tatbeteiligter aus der Gruppe bereits eindeutig identifiziert werden. Gleichwohl haben die Ermittlungen erst begonnen und die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den mutmaßlichen Tätern geben kann, möge sich im Kommissariat in Laatzen zu melden unter Telefon (0511) 1094317.

Von Astrid Köhler