Laatzen-Mitte

„Es ist unfassbar, dass so etwas gegenüber Kollegen passiert und absolut nicht hinnehmbar“, sagt der Leiter des Laatzener Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard erbost. Anlass für seinen Ärger ist ein Vorfall am Sonnabend auf dem Vorplatz des Leine-Centers. Zwei Beamte des Polizeikommissariats Laatzen wollten dort Jugendliche im Zuge der Corona-Kontrollen überprüfen. Daraus ging aber eine Auseinandersetzung mit einem außenstehenden dritten Jugendlichen hervor, der die Polizisten unflätig beleidigte und einen von ihnen, einen 55-Jährigen, sogar schlug, bevor er floh. Nun werden Zeugen gesucht.

Es war gegen 18.30 Uhr, als die uniformierten Beamten wegen der allgemeinen Corona-Kontrollen auf dem Vorplatz auftauchten und im Bereich der Sparkasse, in Höhe des Abgangs zur Grand-Quevilly-Passage, zwei Jugendliche überprüfte. Ursprünglich hätten sich dort noch mehr junge Menschen aufgehalten, doch der Großteil von ihnen habe beim Anblick der nahenden Polizei die Flucht ergriffen, berichtet Schwarzbard.

Anzeige

Jugendlicher beleidigt Beamte mit unflätigen Worten

Noch während die Beamten mit der Kontrolle der beiden Teenager beschäftigt waren, habe ein weiterer den Polizisten vom Schrägaufang zur oberen Centeretage unflätige Beleidigungen zu, erklärt Schwarzbard weiter. „Der unbekannte Jugendliche titulierte die Polizeibeamten unter anderem als ,Fotzen’, ,Hurensöhne’ und ,Schwanzlutscher’.“ Die andauernden Beleidigungen reichten dem Provokateur offenbar nicht aus. Aus 15 Meter Entfernung und vom Gelände des Aufgangs geschützt forderte er die Polizisten auch noch auf, zu ihm nach oben zu kommen, was diese schließlich – aus unterschiedlichen Richtungen – taten.

Während der 55-jährige Beamte den Seitenaufgang an der Erich-Panitz-Straße ansteuerte, nahm sein 39 Jahre alter Kollege den längeren Weg durchs Einkaufszentrum, um dem Jugendlichen den Weg abzuschneiden. Doch soweit kam es nicht mehr. Der ältere Beamte erreichte den Teenager zuerst. Doch kaum sei der Polizist dort gewesen, habe sich der Jugendliche „in aggressiver Art und Weise“ vor dem Beamten positioniert, so Schwarzbard. „Er ging auf ihn zu und stieß nun unvermittelt mit beiden offenen Händen mit voller Wucht gegen das Gesicht des Beamten.“

Polizist wird am Unterkiefer verletzt

Durch den Schlag wurde der 55-Jährige am Unterkiefer verletzt. Der Beamte sei aber weiterhin dienstfähig, so der KED-Leiter. Der jugendliche Angreifer flüchtete anschließend durch das Obergeschoss und den neuen Anbau des Leine-Centers in Richtung Robert-Koch-Straße, fuhr mit der Rolltreppe nach unten und verließ das Gebäude Richtung Postfiliale, wo er in der Dunkelheit entkam.

Der Täter wird auf etwa 17 Jahre geschätzt und soll 1,60 bis 1,65 groß sein. Er hat kurze schwarze Haare, ein rundes Gesicht mit etwas breiter, runder Nase sowie einem Bartansatz an Kinn und Wange. Sein Aussehen wird als südeuropäisch und athletisch beschrieben. Der Jugendliche spricht hochdeutsch und trug zur Tatzeit eine enge mittelblaue Jeanshose sowie ein dunkles vermutlich schwarzes blousonähnliches Oberteil.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten sowie Beleidigung ermittelt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Da der Vorfall auf dem Vorplatz des Leine-Centers von mehreren Zeugen beobachtet wurde – unter anderem stehen dort weihnachtlich geschmückte Buden mit Speiseverkauf – hofft die Polizei auf Hinweise. Auch im Einkaufszentrum, wo sich am Abend noch Kunden aufhielten, wird der junge Täter nach Überzeugung der Polizei gesehen worden sein. „Wir werden alles tun, um den Jugendlichen zu ermitteln und bitten Zeugen, sich zu melden“, so Schwarzbard. Wer sich nicht traue, seinen Namen zu nennen, der könne sich auch anonym im Kommissariat melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Laatzen unter Telefon (0511) 1094317 entgegen.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler