Eine Skulptur aus Yton-Steinen gestalten, Action Painting, Kräutertöpfe anlegen oder Spielzeug aus Recyclingmaterial bauen: Der Verein Jukus bietet in den Sommerferien ein neues Programm für Grundschulkinder an. „Insgesamt gibt es ab Montag, 26. Juli, rund 25 Kurse“, sagt Geschäftsführer Udo Hetmeier. Dabei können Jungen und Mädchen in verschiedenen Bereichen kreativ werden. Neben verschiedenen Maltechniken können sie das Gärtnern kennen lernen sowie Nisthilfen und Saatkugeln bauen. „Bei den Angeboten beziehen wir auch Themen wie Umweltbildung, Fair Trade und Kinderrechte mit ein“, sagt Hetmeier. An den Wochenenden bietet der Verein außerdem Baukurse für Vater und Kind sowie Mutter-und-Kind-Kurse an. Die Teilnahme kostet im Schnitt 15 Euro inklusive Materialkosten.

Wegen der Corona-Krise hat sich der Verein komplett neu aufgestellt. „Unsere Kurse finden jetzt ausschließlich im interkulturellen Garten statt und werden nur noch von den Oster- bis zu den Herbstferien angeboten“, sagt der Geschäftsführer. „Wie wichtig ein Außenraum sein kann, hat uns die Pandemie gezeigt.“ Mit den Outdoor-Angeboten wolle der Verein Kindern die Möglichkeit geben, sich an der frischen Luft zu bewegen. Außerdem liegt der Fokus verstärkt auf Natur- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit. „In einer Zeit, in der der Bezug zur Natur zunehmend verloren geht, ist es wichtig, Kindern unsere natürlichen Lebensgrundlagen bewusst und erlebbar zu machen“, findet Hetmeier.

Gefördert wird Jukus unter anderem vom Landesverband der Niedersächsischen Kunstschulen. Eine weitere Förderung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ ermöglicht das Projekt „Globales Lernen im interkulturellen Garten“. Dabei erfahren Jungen und Mädchen an den Gemüsebeeten viel über Fair Trade und Kinderarbeit.

Außerdem sind Veranstaltungen für Kinder aus verschiedenen Kulturkreisen geplant. Vorgesehen sind unter anderem Lesungen mit Märchen aus aller Welt sowie der Einsatz des Falttheaters Kamishibai, mit dem Grundschülerinnen und Grundschüler ihre sozialen Kompetenzen erweitern können. Kindergeburtstage sind im interkulturellen Garten ebenfalls möglich.

Erstmals in diesem Jahr arbeitet Jukus auch mit dem Stadtteilbüro zusammen. „Unser Anliegen ist es, gemeinsame Projekte durchzuführen und den Garten für noch mehr Menschen zu öffnen“, sagt Hetmeier. Zur Zeit bewirtschaften insgesamt elf Gärtnerinnen und Gärtner aus acht verschiedenen Herkunftsländern jeweils eine Parzelle im interkulturellen Garten, der seit 2013 an der Flemingstarße in Laatzen-Mitte besteht.

Das Programm mit den Sommerferien-Angeboten für Grundschulkinder können sich Interessenten zuschicken lassen. Bestellbar ist es telefonisch unter (01 77) 6 85 73 14 und per E-Mail an info@leine-jukus.de.

Von Stephanie Zerm