Rethen

„Macht Gefangenschaft dumm?“ Mit dieser Frage hat sich die 18-jährige Jule Dähnhardt aus Rethen beschäftigt. Für ihre Forschungsarbeit hat die Schülerin der Albert-Einstein-Schule am Mittwoch den zweiten Preis beim Landeswettbewerb von Jugend forscht erhalten. „Ich freue mich sehr und habe nicht mit dieser Platzierung gerechnet, da die Mitbewerber wirklich interessante Themen aufgegriffen haben“, sagt sie.

Wellensittich mit Problem bei Federbildung

Auf die Idee zu ihrer Studie kam Jule Dähnhardt durch ihren Wellensittich. „Er leidet an einem Problem bei der Federbildung“, berichtet die Rethenerin. Nach Aussage der Tierärztin sei der Grund vieler Beeinträchtigungen bei Wellensittichen, dass die Zuchttiere die Nachkommen weniger aus der Wildnis entnommener Vögel seien. Durch Inzucht würden fortwährend immer mehr Krankheiten auftreten. Auch Zoos seien mit dem Problem konfrontiert, dass innerhalb ihrer Tiergruppen die genetische Vielfalt begrenzt ist.

Gefangenschaft macht langsam

Daher hat die 18-Jährige untersucht, wie sich eine geringe genetische Vielfalt und die daraus folgende Inzucht auf Lebewesen auswirkt. Über den Zeitraum eines halben Jahres hat sie einen Laborstamm von Fruchtfliegen der Universität Göttingen, in dem seit Längerem eine Paarung naher Verwandter stattfindet, mit einem wildgefangenen Fliegenstamm verglichen – mit erstaunlichem Ergebnis. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Laborfliegen zwar weniger mobil als eingefangene sind, beide jedoch die gleiche Lernfähigkeit haben. „Offenbar macht Gefangenschaft nicht dumm, sondern langsamer“, so das Fazit.

Tonne wünscht weiterhin Freude an Forschung

Der Preis wurde am Mittwochnachmittag bei einer Onlineveranstaltung verliehen, die insgesamt 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer live mitverfolgten. In einem Grußwort gratulierte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) den Nachwuchsforschern und ermutigte sie, weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten. „Möge euch die Freude am Forschen erhalten bleiben“, wünschte er ihnen.

Preisverleihung für Landeswettbewerb Jugend forscht: Insgesamt 140 Teilnehmer verfolgten am Mittwoch im Livestream die Onlinepreisverleihung an der Technischen Universität Clausthal. Quelle: Screenshot: Stephanie Zerm

Studienrichtung noch offen

Jule Dähnhardt ist sich bereits jetzt sicher, dass sie in einem Studium weiter wissenschaftlich arbeiten will. Nur was die Fachrichtung angeht, ist sie noch unentschlossen. „Momentan tendiere ich zu einem Studium in Richtung Biologie, Chemie, um später im medizinischen Bereich tätig zu sein“, sagt sie. Aber auch der künstlerische und geschichtliche Bereich interessiere sie sehr. Daher sei sie noch nicht ganz sicher, was sie studieren wird. Bis es soweit ist, hat sie auch noch etwas Zeit. Ihr Abitur macht sie im Sommer 2023.