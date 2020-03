Grasdorf

Nachdem sich in Rethen und Ingeln-Oesselse bereits Initiativen zur Unterstützung von Senioren gegründet haben, bieten nun auch drei junge Grasdorfer einen kostenlosen Einkaufsservice in ihrem Ortsteil an. Carl Klukkert, Lisa Szalai und Maximilian Meiners wollen Ortsansässige unterstützen, die aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen nicht selbst einkaufen gehen wollen oder können.

„In Zeiten von Corona ist eine starke Gemeinschaft wichtig“, sagt Klukkert. Deshalb habe sich der 22-Jährige überlegt, wie er die Grasdorfer unterstützen kann – und gleich ein paar Freunde mit ins Boot geholt.

Einkäufe sollen möglichst transparent erfolgen

„Wir wollen Menschen helfen, die zu den Risikogruppen gehören und keine Angehörigen oder Nachbarn haben, die das für sie übernehmen“, sagt Klukkert. Die drei Grasdorfer wollen Einkaufs- oder Apothekenbestellungen aufnehmen, dann einkaufen gehen und die Waren zu den Bestellern bringen. Das Geld legen die drei aus. „Wir werden die Einkäufe in Beutel verpacken und den Bon mit anheften. Es ist uns wichtig, dass das möglichst transparent ist.“

Aufgrund der potenziellen Ansteckungsgefahr solle die Übergabe möglichst kontaktlos erfolgen. „Wir rufen bei den Leuten an und sagen, dass wir gleich da sind“, sagt Szalai. „Wenn das nicht geht, können wir natürlich auch klingeln.“ Den Beutel mit den Besorgungen stellen die Einkäufer vor die Tür. Auf diesem Weg soll auch die Rückzahlung des ausgelegten Geldes erfolgen.

„Ich habe gerade Zeit“

Die Grasdorfer wollen weitere Freunde mit ins Boot holen. „Die Idee ist, dass wir uns abwechseln und jeden Tag einer von uns die Einkäufe übernimmt.“ Das Trio ist in Grasdorf aufgewachsen, zwei von ihnen wohnen allerdings nicht mehr im Ort. Klukkert lebt in Potsdam und arbeitet als Lehrcoach an einer Schule in Berlin sowie bei einer Unternehmensberatung für digitales Lernen. „Wegen der Corona-Krise ist meine Schule aber gerade geschlossen, und das digitale Lernen geschieht sowieso nur online“, sagt der 22-Jährige. „Ich habe gerade Zeit und wäre sowieso nach Grasdorf gekommen.“

Im Zug von Potsdam nach Hannover habe er einen Handzettel erstellt und sich mit Lisa Szalai in Verbindung gesetzt. Die 23-Jährige, die Psychologie im niederländischen Leiden studiert, sei von der Idee sofort angetan gewesen. Auch die Universität in Leiden sei wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Klausuren finden jetzt online statt. „Ich war gerade zu Besuch bei meinen Eltern und bin dann gleich hier geblieben.“

Meiners war von dem Engagement ebenfalls gleich überzeugt. „Ich hatte selbst schon überlegt, etwas in der Art zu machen. Carl hatte dann meine Mutter getroffen und ihr von der Idee erzählt“, berichtet der 23-Jährige, der eigentlich gerade sein Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen beginnen wollte. „Der Semesterbeginn wurde aber verschoben.“

Angebot ist auf Grasdorf beschränkt

Um auf das Angebot aufmerksam zu machen, hat das Trio bereits 200 Handzettel im Ort verteilt. Die Einkäufe erledigen Klukkert, Szalai und Meiners kostenlos, das Angebot ist auf Grasdorf beschränkt. Wer die Dienste des Trios in Anspruch nehmen möchte, erreicht Klukkert unter Telefon (0163) 2794763.

Diesen Handzettel hat Carl Klukkert bereits im Ort verteilt. Quelle: Daniel Junker

Von Daniel Junker