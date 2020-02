Ingeln-Oesselse

Die Junggesellschaft Ingeln-Oesselse vertreibt am Sonnabend, 22. Februar, die bösen Geister: Die Mitglieder kommen um 8 Uhr zum Fastnachtsumzug zusammen, um von Haus zu Haus zu ziehen. Um Spenden in Form von Geld oder Naturalien wird geben. In diesem Jahr sammelt die Junggesellschaft für die Kindertagesstätten des Doppeldorfs. Dabei verkleiden sich die Junggesellen traditionell. „Erschrecken Sie sich nicht, wenn bis zu Unkenntlichkeit verkleidete Gestalten durch die Straßen ziehen und an Ihrer Tür klingeln“, schreibt die Junggesellschaft in einem Rundbrief. „Wir sind nicht so schlimm, wie wir aussehen.“

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf