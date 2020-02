Alt-Laatzen

Keine Oscars, aber immerhin zwei „Kundenkristalle“: Die KSG Hannover mit Sitz in Laatzen ist als bestes kommunales Wohnungsunternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Vergeben wurden die Auszeichnungen am 23. Januar in Hamburg, organisiert vom schwedisch-hamburgischen Unternehmen AktivBo.

AktivBo führt im Auftrag von Immobilienbetrieben Kundenbefragungen durch. Den Service nahmen im jüngsten Turnus 39 Wohnungsunternehmen aus Deutschland in Anspruch. 500.000 Mietern wurden Fragebögen geschickt; aus deren Antworten kürte AktivBo die Sieger in vier Kategorien, jeweils unterteilt in private, kommunale und genossenschaftliche Vermietungen. Die KSG aus Laatzen gewann in den Kategorien „Höchster Produktindex“ und „Größte Verbesserung Serviceindex“.

KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range (von links), Andrea Baldauf, Assistentin der Bereichsleitung, und Siegfried Volker, Bereichsleiter Immobilienmanagement, freuen sich über die Auszeichnungen. Quelle: Privat

Rund 8000 Wohnungen hat die KSG in der Region Hannover, davon 567 in Laatzen. 7200 Mieter wurden angeschrieben und um ihre Einschätzungen gebeten, etwa zu den Wohnungen und Außenanlagen (Produktindex), aber auch zum Umgang mit den Kunden (Serviceindex).

Da die Preise zum dritten Mal nach 2016 und 2018 vergeben wurden, konnten die Teilnehmer nachvollziehen, wo sie sich verbessert haben. „Wir konnten in nahezu allen Bereichen eine teils deutliche Steigerung der Zufriedenheitswerte feststellen“, sagt KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. So habe die Gesellschaft etwa für mehr Sicherheit gesorgt, einbruchssichere Türen für Wohnungen und Kellerzugänge eingesetzt sowie Außenanlagen und Garagenhöfe besser beleuchtet. Zudem seien Treppenhäuser saniert sowie der Service und die Erreichbarkeit von Hauswarten und Kundendienst verbessert worden. All das kam offenbar bei den Bewohnern gut an: Rund 96 Prozent der Befragten würden die KSG Hannover als Vermieter weiterempfehlen.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche