Laatzen-Mitte

Als 1969 die ersten Mieter die Neubauten am Laatzener Wehrbusch bezogen, mussten sie noch glauben, Bewohner einer bald 60.000-Einwohner-Stadt zu werden. Auch wenn Laatzen schließlich weniger stark verdichtet wurde, hatten die Wohnungen stets einen guten Standard mit eigenem Bad und zumeist einen Balkon. Die KSG (früher Kreissiedlung) hat ihre Häuser regelmäßig modernisiert, jetzt nimmt sie allerdings besonders viel Geld in die Hand. Für 1,9 Millionen Euro will sie die Wohnanlage Am Wehrbusch 15 bis 25 in zwei Jahren energetisch sanieren und optisch umgestalten.

Die mehr 52 Jahre alte Wohnanlage der KSG am Laatzener Wehrbusch wird auch äußerlich modernisiert mit Klinkerriemchen, Putzfassade und neuen Balkonverkleidungen. Die Computerdarstellung oben zeigt Nordost- die darunter die Südwestansicht. Quelle: Quelle: KSG Hannover

Energieverbrauch senken und regenerative Quellen nutzen

KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range bezeichnete die am Freitag vorgestellten Modernisierungen als „Meilenstein in Laatzen-Mitte“. Durch verschiedene Maßnahmen der Wärmeisolierung solle der Energieverbrauch von derzeit noch 130 auf 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr gesenkt werden. Auf den Flachdächern der sechs zur KSG-Anlage gehörenden Häuser wurde bereits eine 25 Zentimeter dicke Dämmschicht aufgebracht. Der Austausch der alten Fenster steht unmittelbar bevor. Die eine Hälfte solle noch dieses, die andere nächstes Jahr ersetzt werden.

Die neuen Fenster für die 1969 fertig gestellte Wohnanlage der KSG an der Straße Am Wehbrusch 15 bis 25 stehen schon bereit. Quelle: Astrid Köhler

Zudem erhalten die Mieter der 48 Wohnungen künftig den Großteil ihres Stroms aus einer eigenen Photovoltaikanlage. Diese werde vermutlich 2022/23 errichtet und könne etwa 70 Prozent des Bedarfes abdecken, erläuterte Projektleiter Michael Trapp. Mit dem Bau eines Blockheizkraftwerkes sei später auch noch die Warmwasseraufbereitung möglich. Ziel der KSG sei es, im Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral zu werden, so Geschäftsführer Range.

Die massiven Balkonbrüstungen aus Beton an den KSG-Anlage Am Wehrbusch werden abgerissen und mit einer Kombination aus Aluminium und satinierten Glas ersetzt. Quelle: Astrid Köhler

Zudem will die KSG ihre Wohnanlage optisch überplanen. Die Fassade wird über drei Etagen mit roten Klinkerriemchen verziert, das oberste Geschoss erhält einen hellen Putz. Die Balkonbrüstung werden sukzessive abgerissen und mit Aluminiumrahmen und satiniertem Glas ersetzt.

Selbst produzierter und genutzter Strom ist für Mieter günstiger

Regionspräsident Hauke Jagau lobte die Investitionen in den Gebäudebestand in Laatzen-Mitte. Auch wenn heutzutage anders gebaut werde, seien es weiterhin attraktive Wohnungen. Dass die Mieter der KSG an der Straße Am Wehrbusch künftig eigenen Strom nutzten mache das Wohnen günstiger. Auf den selbst produzierten und genutzten Strom sind keine Steuern zu zahlen.

„Wir hoffen, dass wir einen guten Impuls im Gebiet setzen können“, sagte Range, der von einem klaren Signal der KSG für den Standort in Laatzen-Mitte sprach. Strategisches Ziel bleibe es, Wohnungen für Menschen mit geringerem Einkommen anzubieten, sagte der KSG-Geschäftsführer. Allerdings sei hier auch die Politik gefordert. „20 Prozent der Menschen arbeiten für Niedriglohn“, so Range. Diese müssten ein höheres Gehalt bekommen, um sich vernünftige Wohnungen leisten zu können. Nur beim Bausektor anzusetzen und günstigere Wohnung zu verlangen sei falsch.

Von Astrid Köhler