Mit einer Show aus Musik und Gesang, Tanz und Akrobatik haben rund 80 Schüler des Erich-Kästner-Gymnasiums am Dienstagabend ihr Publikum im fast voll besetzten Forum begeistert. Es war die elfte Auflage von „ Kästners Talente“ – dem jährlich seit 2009 vom Fachbereich Musik organisierten Showabend fernab von benoteten Schulfächern wie Deutsch, Mathematik und Erdkunde.

„Wir – das Erich Kästner Gymnasium – wollen die individuellen Schätze unserer Schüler, ihre Fähigkeiten und Talente fördern und weiterentwickeln“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Anneliese Schmidt bei der Begrüßung. Den Auftakt machte dann ein Showtanzgruppe des fünften Jahrgangs unter dem wortspielerischen Motto „The Beauties and the Beat“, bevor im Anschluss zum Teil mit Gesang, zum Teil per Gitarre und am Flügel musiziert wurde.

Titelauswahl reicht von „Happy End“ bis „Radioactive“

So unterhielten Caterina Rohloff und Sarah Wauter mit dem Deutsch-Popsong „Happy End“, Laurentius Nguyen im Kontrast dazu mit Klassik am Flügel. Friederike Alsleben und Juliana Elbrandt brachten die Vogelfänger-Arie mit ihren Klarinetten zu Gehör, bevor die Gitarren-AG singend und spielend den Popsong „Radioactive“ auf die Bühne brachte.

Die Sechst- und Siebtklässlerinnen der Mentos-Gruppe wirbelten mit ihrem Showdance ebenso „Perfect“ über die Schulbühne, wie Elona Gashi und Fabienne Lemmer im Anschluss das gleichnamige Ed-Sheeran-Lied sangen. Coldplays „The Hardest Part“ intonierte Mira Anthes am Flügel, gefolgt vom Soundprofil der 5b, das mit einstudierten Showelementen und Sprechgesang das zeigte, „was die 5b am besten kann…“ Und „Butterflies“ ließen Zoe Köhne und Leonie Rudeck mit ihrem gemeinsamen Gesang fliegen.

Die Höhepunkte kommen zum Schluss

Einige Nummern hatten akrobatische Schwerpunkte, darunter die Auftritte der Einradkünstlerinnen Sophia Kaltsios und Lea Richter sowie der Turngruppe der Klasse 5a. Nachdem die Schulband SoundtrEKG die „Old Town Road“ besungen hatte, folgten die beiden eindrucksvollsten Auftritte: Salina Kargl-Williams sang „Your Song“ von Rita Ora und begleitete sich dazu gekonnt an der Gitarre. Ein gekonnt choreographierter und toll ausgeleuchteter „Felicity“-Showdance des achten bis zehnten Jahrgangs bildete dann den umjubelten Abschluss der Talenteshow – und den Beweis, dass Schulnoten nicht alles auf der Welt sind.

Dass der bejubelte Abend so perfekt ablaufen konnte, hing auch mit dem Engagement der Musiklehrkräfte zusammen. So bedankte sich Anneliese Schmidt am Ende bei Hella Castel, Maren Kuhn und Michael Becker mit Blümchen für ihren musikalischen Einsatz.

Anstelle eines Eintritts baten die jungen Talente ihre Zuhörer am Ausgang um Spenden: Im Musikbereich werden dringend Mikrofonständer benötigt.

Von Torsten Lippelt