Laatzen-Mitte

Auch die zweite Typisierungsaktion in Laatzen für die an Leukämie erkrankte Rethenerin Michelle Hohbein ist überaus erfolgreich verlaufen. 160 potenzielle Knochenmarkspender kamen am Donnerstag in die Hauptverwaltung der Deutschen Rentenversicherung ( DRV), um dort eine Gewebeprobe abzugeben. Was die Or...