Laatzen

Fast 400 katholische Gläubige haben sich für Heiligabend und die Weihnachtstage schon einen Bankplatz in der Kirche von St. Oliver gesichert. Von den sechs Messen, die dann mit maximal 70 Besuchern gefeiert werden, sind fünf bereits ausgebucht. Zugangsbeschränkungen, wie sie in vielen Gemeinden der Kirchenregion Laatzen sowie in der Kirche von St. Nicolai in Ingeln-Oesselse (2G) gelten, gibt es bei den Katholiken nicht. Als einzige übertragen diese auch ihre Messen noch ins Internet.

Wie sonntags und zu hohen Feiertagen üblich sind die Gottesdienste als Livestream zu sehen. An Heiligabend betrifft das die Krippenfeier für Familien um 16 Uhr, die Christmetten um 18, 21 und 23 Uhr sowie die drei Messen an den Weihnachtstagen, erklärte Gemeindereferentin Martina Teipel. Der jeweilige Link ist auf der Internetseite unter www.sankt-oliver-laatzen.de zu finden.

Kirche ist ohne Zugangsbeschränkung zu betreten

Da alle Menschen die Möglichkeit haben sollen, mit der Anmeldebestätigung die Gottesdienste zu besuchen, gelten in der St.-Oliver-Kirche keine Zugangsbeschränkungen. Gleichwohl sind alle angehalten, die Hygieneregeln zu beachten, Abstand zu Personen zu halten, die nicht zum eigenen Hausstand gehören sowie FFP2-Masken zu tragen.

Wer bei der 9-Uhr-Messe am ersten Weihnachtstag in der Kirche sein will, muss angemeldet sein. Das Pfarrbüro oder dessen Anrufbeantworter ist unter Telefon (0511) 982900 zu erreichen. Alternativ kann eine Email geschickt werden an pfarramt@sankt-oliver-laatzen.de.

In Ingeln-Oesselser Kirche gilt 2G

Ebenfalls anmelden müssen sich die Besucher aller Gottesdienste der evangelischen Kirchenregion Laatzen sowie jener in der Kirche von St. Nicolai in Ingeln-Oesselse. Letztere gehört zur 12-Apostel-Gemeinde im Kirchenkreis Sarstedt-Land, und Gottesdienste werden dort unter 2G-Bedingungen abgehalten. Das heißt, Zugang haben nur jene Erwachsenen, die geimpft oder von Corona genesen sind und dies nachweisen können.

Die St. Nicolai-Kirche in Ingeln-Oesselse. Quelle: Köhler (Archiv)

In Ingeln-Oesselse gibt es vier Gottesdienste an Heiligabend: um 15, 16.30, 18 und 23 Uhr. Onlineanmeldungen sind ab Freitag, 17. Dezember, möglich. Den Link gibt es auf der Internetseite www.12apostel-sarstedt-land.de. Das Pfarrbüro ist unter Telefon (05102) 2134 oder (0173) 2085425 zu erreichen.

