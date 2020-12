Laatzen-Mitte

Die katholische Gemeinde von St. Oliver ist auf die Advents- und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Unter anderem können unangemeldete Gäste dort am Dienstag, 1. Dezember, von 19 bis 21 Uhr sowie an zwei Donnerstagen Musik und Texte hören und zur Ruhe kommen. Für alle Adventssonntage gibt es ab 17.30 Uhr ein Angebot auf der Online-Videoplattform Zoom. Dieses ist als kleiner Ausgleich für den lebendigen Adventskalender gedacht, der in diesem Jahr ausfallen muss. Wer den Link mit der Einladung für die Zoom-Konferenz erhalten will, muss vorher eine E-Mail an lebendiger.adventskalender@oliveraktuell.de schicken.

Heiligabend soll es Messfeiern für maximal 80 angemeldete Besucher geben, die durchgehend einen Nasen-Mundschutz tragen: um 18, 21 und 23 Uhr. Der dritte wird als Livestream übertragen und kann über die Website der Gemeinde verfolgt werden. Anmeldungen für die begrenzten Plätze in der Kirche sind bis spätestens 22. Dezember möglich unter Telefon (0511) 982900 sowie per E-Mail an patrica.thiele@bistum-hildesheim.net.

Das ebenfalls für Heiligabend vorgesehene traditionelle Krippenspiel um 16 Uhr wird es zwar, anders als in den allermeisten christlichen Gemeinden, in der St.-Oliver-Kirche geben, jedoch ohne Besucher. „Der Andrang wäre einfach zu groß, um Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Gemeindereferentin Martina Teipel. Stattdessen wird das Krippenspiel als Livestream übertragen.

sAn den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, ist die Kirche von 16 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet, die nach individuellen Zeitwünschen weihnachtliche Stimmung suchen und die Krippe anschauen wollen. Vom 2. bis 30. Dezember gibt es dort Musik, Texte und kleine Aktionen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

An drei Wochentagen in der Adventszeit – am Dienstag, 1. Dezember, sowie an den Donnerstagen, 10. und 17. Dezember – ist die mit Kerzenlicht illuminierte Kirche abends für unangemeldete Gäste geöffnet. Von 19 bis 21 Uhr gibt es dann Musik, kurze Texte und Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen.

Von Astrid Köhler