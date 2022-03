Grasdorf

Wadim Gaba, Betreiber des Nahkauf-Marktes in Laatzen-Grasdorf, hat eine groß angelegte Spendenaktion für die Ukraine initiiert. Für die privat organisierte Aktion hat sich der 30-Jährige, der selbst in der Ukraine geboren ist, mit anderen selbstständigen Nahkauf- und Rewe-Kaufleuten aus Norddeutschland zusammengetan und palettenweise Waren im Wert von 30.000 Euro zusammengetragen, die auf dem Weg nach Osteuropa sind. 

„Die Idee war, ein paar Sachen rüberzubringen“

„Einer meiner besten Freunde hat mich zwei Tage nach Beginn des Krieges angerufen und gesagt: Wir müssen da irgendwie helfen“, berichtet Gaba, der im Alter von fünf Jahren nach Deutschland kam. „Ich habe sofort zugesagt. Ich habe ferne Verwandte in der Ukraine und bin dem Land noch immer sehr verbunden. Viele Leute aus meinem Freundeskreis haben Freunde und Verwandte dort.“ Die Überlegung sei zunächst gewesen, Spenden im Bekanntenkreis zu sammeln und zusätzliche Waren aus eigener Tasche zu kaufen. „Ein anderer Freund hat ein Transportunternehmen. Die Idee war eigentlich, dass wir mit einem Sprinter ein paar Sachen rüberbringen.“

Unterstützung: Zahlreiche Paletten mit Waren für die Ukraine hat Wadim Gaba auf dem Außengelände seines Nahkauf-Marktes in Grasdorf gelagert. Quelle: Daniel Junker

Es kam aber anders: „Ein paar Stunden später rief mich mein Betriebsberater von Rewe an und fragte: ‚Hast du eine Idee, wie wir helfen können?’ Ich habe ihm dann von unserem Plan erzählt.“ Die Idee kam offenbar an. „Der Berater hat daraufhin bei anderen Betreibern von Nahkauf-Märkten angefragt, ob sie sich ebenfalls privat beteiligen wollen.“ Sie wollten. Am Ende stiegen 15 weitere Marktbetreiber mit ein.

Firma aus Cuxhaven stellt LKW und Fahrer

„Die Bereitschaft zum Spenden war gleich sehr hoch“, freut sich Gaba. „Es wurde aber so viel, dass ich gesagt habe: Ein Sprinter reicht nicht, wir brauchen mindestens einen Lkw.“ Also wandte sich der Marktbetreiber an Steffen Koch von der Wirtschaftsförderung der Stadt Laatzen. Über Sven Achtermann von der Stabsstelle Nachhaltigkeit kam dann ein Kontakt zur Biker-Brummi-Hilfe zustande. Der in Weyhe bei Bremen ansässige Verein, in dem sich motorradfahrende Fuhrunternehmer zusammengeschlossen haben, organisiert seit 2003 Hilfskonvois in Krisengebiete in ganz Europa.

„Die Mitglieder sind untereinander gut vernetzt“, berichtet Achtermann, der selbst in der Gruppe aktiv ist. Also habe er sich umgehört, ob jemand einen Lastwagen zur Verfügung stellen kann. „Binnen kürzester Zeit hat sich ein Mitglied vom Motorradclub Landwursten bei mir gemeldet“, erzählt Achtermann. „Er arbeitet bei einer metallverarbeitenden Firma mit eigenen Lastwagen in Cuxhaven und hat die Anfrage an seinen Chef weitergeleitet. Und der hat sofort gesagt: Wir machen das.“

Am Donnerstagvormittag startete der Laserexpress-Lastwagen schließlich in Cuxhaven und steuerte Märkte dort sowie in Hamburg und Lehrte an, bis er um 18 Uhr in Grasdorf eintraf. Hier wurde der größte Teil der Spenden aufgeladen. Die beteiligten Betreiber der Nahkauf-Märkte aus dem Raum Göttingen, Harz, Salzgitter und Berenbostel hatten ihre Waren bereits vorher nach Grasdorf gebracht.

Waren werden per Hand umgepackt

Dort erwartete die Nahkauf-Mitarbeiter und auch die Fahrer allerdings eine Überraschung: Weil weder der Lastwagen noch der Supermarkt über eine Hebebühne verfügten, mussten die Helfer sämtliche Kisten und Säcke per Hand auf den Lastwagen hieven. Kurzerhand beorderte Gaba sämtliche verfügbaren Mitarbeiter zum Umladen auf die Rückseite des Marktes, sodass sich an den Kassen im Laden mitunter längere Schlangen bildeten. „Ich tue nie wieder etwas Gutes“, sagte der Marktbetreiber und lachte und fluchte gleichzeitig.

Am Ende dauerte das schweißtreibende Verladen fast zwei Stunden – und war damit längst noch nicht beendet. „Wir sind danach weiter nach Bad Salzdetfurth gefahren, um weitere Ware aufzuladen.“ Weil dort das gleiche Problem wie in Grasdorf bestand, packte Gaba gemeinsam mit seinem Bruder Benjamin und den Fahrern dort ebenfalls mit an. „Um 22 Uhr waren wir endlich durch mit der Aktion.“ Die beiden Fahrer aus Cuxhaven fuhren in der Nacht sogar noch weiter in Richtung Polen. An der ukrainischen Grenze sollen die Waren dann über offizielle Verteilstellen weitergegeben werden, zu denen die Kaufleute bereits vorab Kontakt aufgenommen hätten.

Weitere Lieferwagen fährt am Freitag ab

„Die Sachen, die die Kaufleute gespendet haben, haben sie aus eigener Tasche bezahlt“, betont Gaba. Den Wert der Ware schätzt er auf über 30.000 Euro. Zusätzlich zu den gespendeten Waren habe er rund 2000 Euro an privaten Spenden aus dem Bekanntenkreis eingesammelt und davon Lebensmittel, Hygieneartikel und Babynahrung für die Menschen in der Ukraine gekauft. „Wir hoffen, dass ein Teil der Ware auch bei den Leuten im Inland ankommt, denn viele haben gar nichts mehr“, sagt der 30-Jährige.

Von Daniel Junker