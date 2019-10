Laatzen

Das schwere Unwetter in der Nacht zum Mittwoch hat Laatzen offenbar weitestgehend verschont. Die Feuerwehr musste in der gesamten Nacht keinen einzigen Einsatz fahren – anders als in Hannover und dem nördlichen Umland, wo die Helfer rund 400-mal ausrücken mussten. Lediglich der Einsatzleitwagen wurde besetzt, um im Ernstfall schnell reagieren zu können, wie Feuerwehrsprecher Gerald Senft erläutert.

Allerdings fiel in der Nacht die Ampelanlage an der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Lange Weihe aus. Gegen Mittag hatten Techniker die Ampel dann repariert, sodass der Verkehr wieder normal fließen konnte.

Alarm an Pumpstation

Nach Angaben der Stadtverwaltung löste außerdem die Schmutzwasserpumpstation in Rethen nachts Alarm aus, so dass die städtische Rufbereitschaft ausrücken musste. Vor Ort stellte sich heraus, dass es lediglich einen Aufstau gab. Zu einem Ausfall sei es nicht gekommen, sagt ein Sprecher.

