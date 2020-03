Laatzen-Mitte

Ist das neue Telefonbuch ein Fall für die Tonne? Seit Ende Februar stapeln sich vor mehreren Häusern die in Folie verpackten Pakete, die jeweils eine aktuelle Ausgabe der Gelben Seiten und des Telefonbuchs für Hannover-Stadt, Laatzen und Langenhagen enthalten. Am Max-Born-Weg 5 war der Telefonbuchturm zeitweise mehr als 1,5 Meter hoch. Der Bedarf an den Verzeichnissen scheint verschwindend gering zu sein.

Am Max-Born-Weg 5 ist der Stapel zeitweise rund 1,5 Meter hoch. Quelle: Stephanie Zerm

Die ersten Pakete sind in Laatzen-Mitte bereits Ende Februar vor den Hauseingängen abgelegt worden. „Das ist unsinnig, weil in der heutigen Zeit kaum noch jemand das Papiertelefonbuch benutzt, sondern im Internet recherchiert“, ärgert sich der Laatzener Wolfgang Grotlüschen. Für ihn ist die Verteilung der Telefonbücher an Privathaushalte Ressourcenverschwendung. So habe er beobachtet, dass sogar vor einigen Häusern mehr Buchpakete abgelegt worden seien, als es dort Haushalte gebe. „Man kann sich ausrechnen, wie viele hundert, wenn nicht gar Tausende dieser Pakete im Papiermüll verschwinden“, kritisiert er.

Bei der Stadt Laatzen, die über die Verteilung nicht informiert war, seien vereinzelt Beschwerden eingegangen, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

Mehr als 100.000 Gelbe Seiten werden verteilt

Laut der Schlüterschen Marketing Holding GmbH, die in der Region Hannover gemeinsam mit der Deutsche Tele Medien GmbH (DTM) die Gelben Seiten herausgibt, sind von dem Branchenbuch für Hannover-Stadt, Laatzen und Langenhagen 157.000 Stück gedruckt worden. 44.000 davon lägen zur Mitnahme bei Rewe, Netto und in Filialen der Deutschen Post aus. Darüber seien Privathaushalte bereits im Januar mit einer Abholkarte informiert worden, die Werbemittelzusteller in die Briefkästen gelegt hätten. Weitere 108.500 Exemplare würden an Privathaushalte verteilt.

Die Verteilung in Laatzen habe die DTM veranlasst. „Es ist nicht in unserem Sinne, dass die Bücher in den Papiermüll wandern“, sagt Martin Schönherr, der bei der Schlüterschen Verlagsgesellschaft unter anderem für den Einkauf und die Planung zuständig ist. „Daher wird die jeweilige Auflagenhöhen an das Abholverhalten der Kunden angepasst und mit der DTM abgestimmt.“ Laut einer Studie nutzten in Deutschland 38 Prozent oder 23,8 Millionen Menschen die Gelben Seiten, davon griffen 29,8 Prozent zur gedruckten Ausgabe.

Laut DTM kommt die Verteilung bei älteren Menschen gut an

Die DTM geht davon aus, dass der Bedarf an gedruckten Telefonbüchern und Gelben Seiten grundsätzlich gegeben ist. „Zahlreiche Verbraucher sind auch heute in Zeiten des Internets noch auf gedruckte Informationen angewiesen“, sagt Michael Hein-Beuting von der DTM. „Daher geben wir allen Personen und Haushalten die Möglichkeit, unsere Angebote verfügbar zu haben.“ Speziell die Verteilung an Privathaushalte sei ein Service, der in der Regel gut bei den Verbrauchern ankomme – insbesondere auch bei älteren Menschen, die nicht in der Lage seien, die Bücher abzuholen.

Die Situation in Laatzen scheint ihm recht zu geben. Denn die Telefonbuchstapel sind nach und nach immer kleiner geworden – auch der ursprünglich 1,5 Meter hohe Turm am Max-Born-Weg 5 ist mittlerweile bis auf wenige Zentimeter geschrumpft.

Laut Hein-Beuting haben Kunden außerdem die Möglichkeit, die Zustellung des Telefonbuchs abzubestellen. „Auf Wunsch werden die Haushalte, die explizit keine Zustellung wünschen und dies bei uns anmelden, nicht mit den Printausgaben versorgt“, sagt er.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm