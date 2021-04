Wenn im Sommer 2023 die bisherigen Stadtbahnhaltestellen in Rethen-Nord im neuen Stopp mit Hochbahnsteig „Pattenser Straße“ zusammengelegt sind, entsteht in der bisherigen Wendeschleife auch ein eigener Park-and-Ride-Parkplatz. Der Hoffnung und Forderung aus der Lokalpolitik, dort Schnellladepunkte für Elektroautos zu schaffen, hat die planende Infrastrukturgesellschaft (Infra) eine erste Absage erteilt. Eine derartige Anlage wäre nicht wirtschaftlich, heißt es.

„Nach Rücksprache mit der Infra findet an P+R-Parkplätzen kein ausreichend häufiger Wechsel der dort abgestellten Fahrzeuge statt, um die Ladeinfrastruktur wirtschaftlich zu betreiben“, schreibt Stadtrat Axel Grüning in einer Mitteilung an den Ortsrat. Ein Pendler, so das Argument, würde den ganzen Tag die Ladesäule blockieren, selbst wenn sein Wagen bereits nach ein bis zwei Stunden wieder aufgeladen sei. Dies sei auch der Grund, weshalb an Park-and-Ride-Anlagen noch keine Ladesäulen installiert worden seien.

Standorte mit häufigeren Fahrzeugwechseln wie vor Geschäften oder Restaurants seien besser geeignet, heißt es weiter in der Mitteilung. Diese ist zugleich Antwort auf einen Antrag der CDU-FDP-Gruppe im Rat, der am Dienstag, 27. April, im Ortsrat Rethen behandelt wird. Die Gruppe schlägt vor, im Zuge des Umbaus ausreichend Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu schaffen und entsprechende Gespräche mit der Infra zu führen.

Auf der Wendeschleife entstehen 37 Stellplätze für Autos

„Gerade in Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Verkehrssektors ist es unerlässlich, hier eine progressive Herangehensweise zu wählen und schon zum jetzigen Zeitpunkt solche Lademöglichkeiten zu schaffen“, schreiben Arne Dohmeier (CDU) und Dirk Weissleder in ihrem Antrag. Auf der Fläche der bisherigen Wendeschleife sollen nach derzeitigen Planungen 37 Stellplätze für Autos entstehen, darunter auch behindertengerechte, sowie diverse Abstellbügel für Fahrräder.

Während die Stadt zwischenzeitlich bereits erklärt hat, die Einrichtung von Ladepunkten für Elektrofahrräder prüfen zu wollen, verfolgt sie bei den deutlich mehr Strom benötigenden E-Autos einen andere Variante. „Eine mögliche Alternative zu herkömmlichen Ladesäulen auf einer P+R-Anlage sind Laternenladepunkte für Langzeitparker“, so Stadtrat Grüning. Die Laternen geben zwar weniger Strom weiter als Schnellladepunkte, was die Ladezeit verlängere. Gleichwohl könne dies das geeignetere Mittel sein. Ob die Infrastruktur dafür geeignet sei und wie ein mögliches Betreibermodell aussehen könne, sei zu prüfen.

Ortsrat tagt am Dienstag online

Der Ortsrat berät über den Antrag für Ladesäulen am Dienstag, 27. April, in seiner nächsten öffentlichen Online-Sitzung. Diese beginnt um 18 Uhr. Der Link zu dem Konferenztool wird am Sitzungstag selbst auf der Internetseite der Stadt Laatzen (www.laatzen.de) veröffentlicht. Weitere Themen sind unter anderem der Bericht zu den archäologischen Grabungen auf dem Erweiterungsgelände der Grundschule Rethen, die von dem Verein Rethen rockt vorgeschlagene Umgestaltung des Thieplatzes sowie der Sachstand zum Rethener Park.

Astrid Köhler