Laatzen-Mitte

Dass sein erster Antrittsbesuch nach Laatzen führen würde, stand für Matthias Miersch fest. „Es war mir wichtig, in meiner Heimatstadt anzufangen“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete beim Treffen mit Laatzens neuem Bürgermeister Kai Eggert am Donnerstag. So wie Eggert haben gleich mehrere Verwaltungschefs in Mierschs Wahlkreis nach der Kommunalwahl im September ihre neuen Ämter angetreten, sie alle möchte der Sozialdemokrat in der nächsten Zeit besuchen.

Beim Gespräch im Laatzener Rathaus ging es vor allem um die Kommunalfinanzen. Zwar habe der Bund in den letzten Jahren viel Geld bereitgestellt. „Aber es bringt nichts, wenn der Bund nur Förderprogramme auflegt, die Unterhaltung- und Betriebskosten aber bei den Kommunen bleiben“, sagte Miersch.

Laatzen braucht für knapp 10 Millionen Euro KfW-Förderung

Thema war auch die vor Kurzem überraschend angekündigte Beendigung mehrerer KfW-Förderprogramme für energetisches Bauen. Im ständigen Ausschuss – einer Gesprächsrunde, die Miersch mit den Bürgermeistern in seinem Wahlkreis unterhält – hätten viele deutlich gemacht, dass die angekündigte Einstellung der KfW-40-Förderung zu großen Unsicherheiten führe, da geplante Projekte wie Schul- und Kitabauten davon massiv beeinflusst würden. Dem stimmte Eggert zu: Allein bei den geplanten Grundschulbauten und dem Rathaus kalkuliere die Stadt Laatzen mit einer Fördersumme von knapp 10 Millionen Euro. „Ohne die KfW-Förderung würden wir das eine oder andere nicht umsetzen“, stellte der Bürgermeister klar. Miersch will nun bei den zuständigen Ministerien auf schnellstmögliche Planungssicherheit pochen.

Als Geschenk brachte der Bundestagsabgeordnete dem neuen Bürgermeister einen Berliner Buddy-Bären mit: Die kleinen, von Künstlern entworfenen Skulpturen gelten als Symbol der Toleranz und Kreativität der Bundeshauptstadt. Miersch will den Bären auch als Brücke zwischen Laatzen und Berlin verstanden wissen.

Von Johannes Dorndorf