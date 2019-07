Laatzen-Mitte

Nach dem großen Andrang im Laatzener Bürgerbüro und der dortigen Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle sowie dem zwischenzeitlich verhängten Stopp für Menschen von außerhalb hat die Stadt die Bedingungen gelockert. Von Mittwoch, 17. Juli, an bearbeitet die Zulassungsstelle einmal in der Woche auch wieder An- und Abmeldeanträge von Menschen und Betrieben, die nicht in Laatzen wohnen oder ansässig sind: mittwochs von 8 bis 15 Uhr.

Laatzener hingegen können die Dienste weiterhin an jedem Wochentag ab 8 Uhr nutzen. Montags und dienstags ist das Bürgerbüro mit der Kfz-Zulassungsstelle bis 17 Uhr, mittwochs bis 15 Uhr, donnerstags bis 19 Uhr und freitags bis 14 Uhr geöffnet – an jedem ersten Dienstag eines Monats allerdings auch erst ab 9 Uhr.

Als Grund für die Einschränkung verweist die Stadtverwaltung darauf, dass seit Jahresbeginn durchschnittlich jeder Zweite von außerhalb kam, was wiederum zu langen Wartezeiten für alle Bürger führte.

Von Astrid Köhler