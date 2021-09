Laatzen-Mitte

Selbst gemacht sind sie besonders schön. Zusammen mit dem Flüchtlingsnetzwerk Laatzen haben angehende Grundschüler aus dem städtischen Projekt „Kita Einstieg“ sowie mithilfe einiger ältere Geschwister in dieser Woche farbenprächtige Schultüten gestaltet. Am Mittwoch konnten sich die künftigen Erstklässler die gefüllten Tüten abholen.

Vorbereitung auf die Schule

Maßgeblich organisiert hatte das Projekt Narmin Rashid, die einst als Dolmetscherin für die Stadt Laatzen tätig war und nun das Projekt „Kita-Einstieg“ mitbetreut. Bei diesem werden Kindergartenkinder auf die Schule vorbereitet, unter anderem mit Mal- und Schneideübungen sowie bei Präsenztreffen. Dank ihrer Deutsch-, Arabisch- und Kurdischkenntnisse kenne Rashid vielen Familien in Laatzen und nähmen auch viele daran teil, betonte die Koordinatorin des Netzwerks Mareike Fruth.

Die Ausgabe der von Rashid und Fruth mit Stiften, Pixi-Buch, Becherlupe, Straßenkreide und Süßigkeiten gefüllten Tüten bildete am Mittwoch den Abschluss für die Kinder, die am Sonnabend eingeschult werden. Die neue Gruppe für die Schulanfänger 2022 trifft sich ab Oktober wöchentlich sowohl am Marktplatz 5 als auch in Rethen im Familienzentrum.

Von Astrid Köhler