Rethen

Die Tage des Feuerwehrhauses an der Braunschweiger Straße sind gezählt. Bereits in der kommenden Woche sollen der Bauzaun errichtet und das 1957 errichtete Gebäude für den Abriss vorbereitet werden. Am Montag haben sich 35 Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendfeuerwehr von ihrer bisherigen Wirkungsstätte verabschiedet – mit Farbeimern und Spraydosen.

Zur Galerie 35 Jungen und Mädchen der Kinder- und Jugendfeuerwehr Rethen haben am Montag auf ihre Weise Abschied von dem alten Feuerwehrhaus in Rethen genommen. In der kommenden Woche wird dessen Abriss vorbereitet.

Die Sätze „Die Kinder- und Jugendfeuerwehr sagt Tschüß“ und „ Adios, altes Haus“ prangen in farbigen Buchstaben an den Wänden des Feuerwehrhauses. Noch rechtzeitig vor dem großen Regenguss waren die Kinder und Jugendlichen ausgeschwärmt und hatten das alte Backsteingebäude in ein buntes Haus verwandelt. Nachdem sie ihr Werk vollbracht hatten, machten sie es sich im Gruppenraum gemütlich und aßen gemeinsam Pizza.

Die Kinder hätten viel Spaß gehabt, sagt einer der Betreuer. Die älteren Feuerwehrleute hingegen hätten mehr an dem Abschied zu knapsen. Bei aller Freude über den geplanten Neubau der Feuerwache-Süd auf einem Nachbargrundstück, gehe an der Braunschweiger Straße eine Ära zu Ende.

Gebäude wird für Parkdeck abgerissen

Am Mittwoch übt die Jugendfeuerwehr noch einmal, Menschen zu retten. Am Freitag nehmen dann die Aktiven der Ortsfeuerwehr Rethen dort mit einer Übung endgültig Abschied. An der Stelle des alten Rethener Feuerwehrhauses wird das Parkdeck für die neue gemeinsame Feuerwache mit Gleidingen gebaut.

Von Astrid Köhler