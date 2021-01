Alt-Laatzen

Den größten Schneeball der Welt würde Ilias gern vor sich her schieben. Das, was dem Achtjährigen am Donnerstagvormittag als Material zur Verfügung stand, war aber sehr begrenzt. Doch der Grundschüler gab sein Bestes. Gemeinsam mit seiner Schwester Zoe (5) klaubte der Junge Schnee von Automotorhauben und Mauersimsen zusammen, ehe er die kleine Kugel auf den Grünstreifen der Talstraße legte und weiterrollte. Immerhin: ein Schneeball, etwas größer als ein Fußball, kam am Ende dabei zusammen.

Schnee ist schnell wieder weggeschmolzen

Die Freude über den ersten Schnee des Jahres währte allerdings nicht lang, denn Plus-Temperaturen ließen die dünne über Laatzen verzuckerte weiße Schicht bald wegtauen. Ilias Wunsch für die nächsten Winterwochen: So viel Schnee, dass er sich hinlegen und damit bedecken kann oder aber einen Riesenball formen kann, der nicht gleich wegschmilzt.

Von Astrid Köhler