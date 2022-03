Alt-Laatzen

Jonas, Filip und Carlotta wollen Kindern in der Ukraine helfen. Daher verkaufen die Grundschüler aus Alt-Laatzen am Sonnabend, 5. März, unter dem heimischen Carport selbst gemachte Naschereien wie Popcorn, Crêpes, Zuckerwatte und Limonade.

„Sie haben in der Schule, im Fernsehen und Radio vom Krieg in der Ukraine gehört und wollten unbedingt helfen“, sagt die Mutter des achtjährigen Jonas, Melanie Schasse. Auf die Aktion seien die Kinder im Alter von acht und neun Jahren von alleine gekommen. Den kompletten Erlös wollen die Freunde, die die Grundschule Alte Rathausstraße besuchen, für eine Hilfsorganisation spenden. „Das kann Unicef sein oder eine andere Organisation, die Kinder in der Ukraine unterstützt“, sagt Schasse.

Resonanz ist groß

Damit sie möglichst viel Geld einnehmen, haben Jonas, Filip und Carlotta alleine Flugblätter mit den Daten der Aktion angefertigt. „Die haben sie dann in der Schule und der Nachbarschaft verteilt“, sagt Schasse. Die Resonanz sei groß gewesen. „Die Kinder sind schon ganz aufgeregt, weil viele Mitschüler und Nachbarn ihr Kommen angekündigt haben.“

Damit bei der Aktion nichts schief geht, hat Sasse ihre Unterstützung bei der Crêpes-Herstellung zugesagt. Um Popcorn, Zuckerwatte und Limonade kümmern sich die Acht- und Neunjährigen jedoch alleine.

Wer die Aktion unterstützen will, kann die Naschereien am Sonnabend, 5. März, von 13 bis 16 Uhr an der Adresse Am Bergdahle 14 in Alt-Laatzen erstehen. Alle Besucherinnen und Besucher müssen eine FFP-2-Maske tragen.

Von Stephanie Zerm