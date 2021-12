Laatzen

Noch 2020 mussten wegen Corona nahezu alle Krippenspiele abgesagt werden und wenn doch, dann gab es sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Videostream oder Fotostory. In diesem Jahr werden wieder vielfältige Versionen mit der Geschichte von Christi Geburt live in Laatzens Kirchen zu sehen sein.

Die Vorfreude ist vielen bereits anzumerken, so wie am Donnerstag bei der Generalprobe in der Immanuelkirche. 13 Jungen und Mädchen haben dort seit Anfang November ihre Rollen einstudiert. Heiligabend stehen sie dann im Rampenlicht und Schein des Sterns. Neben erfahrenen Akteuren wie Finja, Johanna, Lina und Lotti, die allesamt schon mindestens fünfmal dabei waren, machen auch viele neue Kinder mit, berichtet Maike Eggers vom Krippenspielteam. Zwar sind in Alt-Laatzen ebenso wie in anderen Kirchen schon alle Sitzplätze vergeben, doch wer ein Krippenspiel aus Laatzen sehen will, hat online die Möglichkeit. Die katholische St. Oliver-Gemeinde überträgt ihr Stück ab 16 Uhr als Livestream und auch das Krippenspiel aus der evangelischen Kirche von St. Nicolai ist ab 15 Uhr im Internet zu sehen.

Wir wünschen frohe Weihnachten!

Von Astrid Köhler