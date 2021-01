Laatzen

Wie ist einem Baby zu helfen, das übermäßig weint oder Schlafstörungen hat. Und was ist noch wichtig zu wissen über das erste Lebensjahr eines Menschen? Antworten auf Fragen von Eltern gibt die Kindheitspädagogin Yvonne Senke ab Mittwoch, 13. Januar, kostenlos nach einer Email an info@yvonnesenk.de.

Die ersten Fragen werden an dem Tag zwischen 11 und 13 Uhr beantwortet, so die Gleidingerin. Ihre nächste Arbeitszeit in dieser Sache sei am 22. Januar im gleichen Zeitraum. Die Sprechstunde werde zunächst nur schriftlich angeboten. Mit der Stadt Laatzen sowie den Kirchengemeinden in Gleidingen und Alt-Laatzen sind für Februar und März persönliche Vormittagsgespräche in den Gemeindehäusern geplant. Interessierte können sich per E-Mail anmelden.

Von Astrid Köhler