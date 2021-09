Alt-Laatzen

Die Kirchenregion Laatzen mit ihren fünf evangelischen Gemeinden in Gleidingen, Rethen, Grasdorf, Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen laden für Freitag, 24. September, zu einer gemeinsamen Mittagsandacht ein. Beginn in der Immanuelkirche an der Eichstraße ist um 12 Uhr. In den fünf Minuten davor sollen in allen evangelischen Kirchen Laatzens die Glocken läuten.

Kirchengeläut soll Dringlichkeit verdeutlichen

„Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und die Waldbrände in Südeuropa in diesem Sommer haben deutlich gezeigt, wie gefährlich die Klimaveränderungen für Mensch und Natur sind“, sagt die Pastorin von St. Gertruden in Gleidingen, Susanne Michaelsen. Sie wird die Andacht am Freitag halten. Das Kirchengeläut solle verdeutlichen, wie sehr die Zeit drängt, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

Die Kirchenregion unterstützen mit der Aktion auch die vielen zumeist jungen aber auch älteren Menschen, die am Freitag anlässlich des weltweiten Klimastreiks in Hannover und anderen Orten für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Von Astrid Köhler