Welche Konsumgüter sind warum klimaschädlich? Was ist ein ökologischer Fußabdruck – und wie wird der berechnet? Und wie fühlt es sich an, zumindest für einige Wochen bewusst weniger Plastik, Elektronik und Energie zu nutzen? Mit diesen Fragen können sich Laatzener vom 26. Februar bis zum 12. April im Rahmen einer ökumenischen Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit beschäftigen. Die Organisatorinnen sind Wiltrud-Ulrike Mühlbauer von der Thomaskirchengemeinde sowie Kornelia Moritz vom Pfarrgemeinderat von St. Oliver.

„Gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung“

„Es ist immer ein Gewinn, wenn es gelingt, allein oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalteten“, sagen Mühlbauer und Moritz. Beiden rufen dazu auf in den fast sieben Wochen „über das rechte Maß“ nachzudenken und auch bewusst zu verzichten: „Es geht darum zu erleben, was ich wirklich brauche und was wichtig für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung ist.“ Die Aktion weite den Blick und verändere einen selbst sowie die Welt.

Zudem steht die Fastenaktion in der christliche Tradition, in den Wochen vor Ostern des Leidens zu gedenken und bewusst Verzicht zu üben, um frei für neue Gedanken und andere Verhaltensweisen zu werden, heißt es in der Ankündigung. Katholische und evangelische Kirche würden seit Langem eine „Ethik des Genug“ fordern, so die Organisatorinnen, die auf die Beteiligung von Christen an den Klimademonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung verweisen.

Fastenaktion ist Gemeinschaftsprojekt verschiedener Institutionen

Moritz und Mühlbauer, die bereits im September einen Markt der Möglichkeiten zum Klimaschutz vor Ort in der Arche der Thomasgemeinde organisiert hatte, sehen in Sachen Klimaschutz dringenden Handlungsbedarf. Die Fastenaktion, die ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener kirchlichen Institutionen ist und vom Haus kirchlicher Dienste in Hannover koordiniert wird, biete dazu vielfältige Anregungen.

Sieben Schwerpunkte – einer pro Woche

Das Klimafasten dauert fast sieben Wochen und als Anregung ist jede mit einem anderer Schwerpunkt überschrieben. In der ersten Woche geht es um den CO2-Fußabdruck, in der zweiten um den Energieverbrauch und in der dritten Woche um den sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln. Die Teilnehmer müssten sich nicht mit allem beschäftigen sondern könnten eigene Schwerpunkte setzen, heißt es. In der vierten Woche steht der bewusstere Gebrauch elektronischer Geräte im Fokus, in der fünften die Mobilität und nachhaltiges Reisen, und die sechste Woche ist mit dem plastikfreien Leben überschrieben. In der sieben Woche, den Tagen bis Ostern, sollen sich die Teilnehmer dann aktiv mit Freunden, Bekannten und der Familie über ihre Erfahrungen austauschen.

Fastenaktion: Teilnehmer tauschen sich an vier Donnerstagen aus Wer an der ökumenischen Fastenaktion für das Klima teilnehmen und sich austauschen will, kann am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, zum ersten von vier Gruppentreffen kommen. Die Organisatorinnen Wiltrud-Ulrike Mühlbauer und Kornelia Moritz bieten diese an dem Tag sowie zum Abschluss am 16. April im Pfarrheim (Pestalozzistrasse 24) von St. Oliver an. Die Gruppentreffen am 5. und 26. März sind in der Arche der Thomasgemiende ( Marktstraße 21). Verbindliche Anmeldungen sind nötig und sowohl im Pfarrbüro von St. Oliver als auch im Büro der Thomasgemeinde möglich. dj

Von Daniel Junker