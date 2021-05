Alt-Laatzen

Für die einen war es nur ein leichter Wind, für andere schon eine steife Brise, die am Dienstagmorgen über Alt-Laatzen gezogen war. In jedem Fall waren die Luftbewegungen stark genug, um jeweils einen Laub- und Nadelbaum nahe der Kita An der Masch umknicken zu lassen. Während eines der im Stammdurchmesser bis zu 20 Zentimeter dicken Gehölze auf die Straße  stürzte, blieb das zweite nach Auskunft der Feuerwehr in anderen Bäume hängen. Verletzt wurde niemand.

Die Helfer wurden gegen 7.50 Uhr an die Westseite der Straße An der Masch alarmiert. Sie schafften das Hindernis von der Straße zum Neubaugebiet am Flebbehof. Auch zerteilten sie den zweiten Baum mit einer Motorsäge, ehe dieser umstürzen konnte.

Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für die zehn Feuerwehrleute beendet, und die Helfer konnten mit ihren beiden Fahrzeugen wieder einrücken.

Von Astrid Köhler