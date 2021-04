Laatzen

Jetzt haben auch die mehr als 300 Beschäftigen in den Laatzener Kindertagesstätten einen Termin. Am Dienstag, 20. April, sollen sie bei einer Massenimpfung auf dem Gelände der Feuerwehr Laatzen die erste Vakzindosis gegen das Corona-Virus erhalten. Für die allermeisten Betroffenen ist dies der lang ersehnte Schritt in Richtung Normalität.

„Wir finden das super“, sagt Claudia Langner, Leiterin der katholischen Kita St. Mathilde. Auch ihre Kollegin Madeleine Reinecke von der evangelischen Kita St. Nicolai in Ingeln-Oesselse zeigt sich erleichtert, dass nun die Beschäftigten in den Kitas geimpft werden. Zwar äußern sich Erziehende anderer Einrichtungen auch zwiegespalten in Bezug auf Langzeitauswirkungen der Impfung – die Angst vor Corona im ungeschützten Kita-Alltag ist aber offenbar größer.

Wichtiger Schritt in Richtung Normalität

Die letzten Monate hätten viel Kraft gekostet, sagt Kerstin Postler von der städtischen Kita Marktplatz. Die Belastungen durch Corona mit zuletzt nur noch möglicher und in Laatzen stark nachgefragter Notgruppenbetreuung hätten Beschäftigen und Familien mitunter an ihre Grenzen gebracht. Die bevorstehenden Impfungen seien ein erster wichtiger Schritt zurück zu einem normalen Alltag. Nach den öffentlichen Diskussionen über mögliche Nebenwirkungen der Impfstoffe seien in ihrem Team zudem alle froh, dass die Kita-Beschäftigten statt des zuletzt umstrittenen Vakzins von Astrazeneca nun alternative Präparate erhalten.

Die Impfung sein ein Signal und „ein absolut wichtiger Baustein“, sagt Babett Fandrich vom Team Kindertagesbetreuung. Erst tags zuvor hatten die Stadt und die Leitungsverantwortlichen der 20 Laatzener Kindertagesstätten die Nachricht erhalten, dass am 20. April zwei mobile Teams der Region zur Feuerwache kommen werden, um dort ab dem Morgen gruppenweise rund 320 Impfdosen zu verabreichen. Da ein Team etwa 25 Personen pro Stunde versorgen kann, wird die Massenimpfung vermutlich erst gegen Abend beendet sein.

Die mehr als 300 Beschäftigten der Laatzener Kitas werden am 20. April von mobilen Impfteams in der Feuerwache in Laatzen gegen Corona geimpft. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Damit nehmen die Impfungen weiter Fahrt auf. Wie ein Regionssprecher mitteilte wurden von den 4300 geplanten Impfungen in Kitas im Umland bis zum vergangenen Donnerstag 931 durchgeführt.

Impfteams waren schon in allen Laatzener Grundschulen

In den Laatzener Schulen waren die mobilen Impfteams bereits in den Osterferien. War die erste Gruppe mit 160 Lehrkräften der Grundschulen Grasdorf, Im Langen Feld und Pestalozzistraße zu Beginn der Ferien noch mit Astrazeneca geimpft worden, erhielten spätere Gruppen wie Lehrkräfte und Beschäftigte aus Gleidingen, Ingeln-Oesselse und Alt-Laatzen am Donnerstag nur noch Vakzine von Moderna oder Biontech. Vor dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in halber Klassenstärke am kommenden Montag haben somit alle, die es wollten, ihre erste Dosis bekommen. Nur in wenigen Einzelfällen hätten Beschäftigte die freiwillige Impfung abgelehnt, teilte die Region mit.

Entsprechend der Verordnung des Landes müssen alle Grundschüler sowie ältere Kinder und Jugendliche im Präsenzunterricht ab sofort zweimal in der Woche einen Selbsttest machen. In den allermeisten Schulen erfolgt die Ausgabe der Testskits am Montag nach den Ferien. So auch bei der Albert-Einstein-Schule, in der am Montag die sieben Abschlussklassen des neunten und zehnten Jahrgangs die Tests nach Zeiten und räumlich getrennt an den Außenfenstern erhalten. Die Abiturienten konnten diese bereits in den Ferien abholen oder bekommen diese am Montag in der Schule für den Vor-Ort-Test.

Von Astrid Köhler