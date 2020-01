Laatzen-Mitte

„Die Kinder werden mir sehr fehlen“, sagt Sybille Jüppner. Im Januar verlässt die 65-Jährige nach 45 Jahren den Thomaskindergarten und geht in den Ruhestand. In der evangelischen Einrichtung an der Otto-Hahn-Straße hat sie ihr gesamtes Berufsleben verbracht. Gleich nach ihrer zweijährigen Ausbildung zur Erzieherin absolvierte sie 1974 ihr Anerkennungsjahr in dem gerade neu eröffneten Kindergarten. „Ich habe dort sofort die Hortgruppe übernommen“, erinnert sich Jüppner. Einige Jahre später wurde sie stellvertretende Leiterin, 1984 Leiterin des Thomaskindergartens.

Daran, woanders zu arbeiten, habe sie nie gedacht. „Ich habe mich hier sofort sehr wohl gefühlt“, sagt sie. Die Zusammenarbeit mit der Thomasgemeinde sei immer warmherzig und vertrauensvoll gewesen, auch nachdem der Kindertagesstättenverband Calenberger Land die Trägerschaft vor einigen Jahren übernommen habe.

Dass sie später einmal mit Kindern arbeiten wolle, habe sie bereits im Alter von zwölf Jahren gewusst. „Ich liebe Kinder.“ Zwar betreut die Alt-Laatzenerin als Kita-Leiterin wegen der vielen Verwaltungsaufgaben keine feste Gruppe mehr, sondern springt nur gelegentlich als Vertretung ein. Auf eines legt Jüppner aber großen Wert: „Ich kenne alle 115 Kinder und ihre Eltern mit Namen.“

Kinder kommen aus 30 Nationen

In 45 Jahren hat Jüppner in der Kita zahlreiche Veränderungen erlebt. Die Zahl der betreuten Kinder ist von 108 auf 115 gestiegen. 1997 wurde die erste integrative Gruppe eingerichtet, 2001 die zweite. 2012 kamen 15 Krippenplätze hinzu.

Auch die Jungen und Mädchen, die die Einrichtung besuchen, hätten sich gewandelt. „Im Vergleich zu früher kommen jetzt vorwiegend Kinder mit Migrationshintergrund“, sagt Jüppner. „Wir haben Familien aus mehr als 30 Nationen.“ Die Kinder seien größtenteils muslimisch, aber auch russisch und griechisch orthodox, jesidisch und jüdisch. Dabei sei die Religion kein Problem. „Vor allem muslimische Eltern bringen ihre Kinder gerne zu uns“, berichtet die 65-Jährige. „Wir sind zwar ein evangelischer Kindergarten, respektieren aber alle anderen Religionen. Das spüren die Eltern.“ So gebe es aus Respekt für die religiös bedingten Ernährungsgewöhnheiten von Muslimen und Juden prinzipiell kein Schweinefleisch mehr in der Einrichtung. „Obwohl wir alle Religionen berücksichtigen, bleiben wir aber ein evangelischer Kindergarten“, betont Jüppner. So werde immer vor dem Essen gebetet, außerdem singen die Kinder christliche Lieder und hören biblische Geschichten.

Arbeit war mehr als nur ein Beruf

„Meine Arbeit war für mich immer mehr als nur ein Beruf“, sagt Jüppner. Dabei sei es ihr wichtig gewesen, dass sich die Jungen und Mädchen in der Kita willkommen fühlen. „Sie sollen spüren, dass man sie gerne hat.“ Die 45 Jahre im Thomaskindergarten habe sie nie bereut. „Es ist genau das Richtige gewesen, und ich würde es wieder so machen.“

Aber nun wolle sie sich mehr um ihre Familie, Freunde und ihren Garten kümmern und mehr reisen. Außerdem überlegt sie, sich den lang gehegten Wunsch nach einem Hund zu erfüllen. Und schließlich singt sie ja auch noch in der Immanuelkantorei. „Langweilig wird mir ganz bestimmt nicht“, sagt die 65-Jährige und lacht.

Der offizielle Abschiedsgottesdienst für Sybille Jüppner beginnt am Freitag, 10. Januar, um 15 Uhr in der Arche der Thomasgemeinde, Marktstraße 21, statt. Ehemalige des Kindergartens sind ausdrücklich dazu eingeladen.

Von Stephanie Zerm