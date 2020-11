Rethen

Wegen der Corona-Pandemie sind alle öffentlichen Martinsumzüge im Laatzener Stadtgebiet abgesagt worden. Die Kita im Park hat am Mittwoch dennoch gleich mehrere Umzüge veranstaltet. „Wir wollten den Kindern den Spaß nicht verderben“, sagt Kita-Leiterin Manuela Schilk. Daher hat die Einrichtung die Umzüge den Hygienebestimmungen angepasst und auf das Gelände der Kita verlegt.

Martinsumzug durch Rethener Park abgesagt

Dort liefen bereits am Vormittag nacheinander drei Kita-Gruppen mit ihren Laternen im Kreis über das Außengelände. „Dazu haben wir Laternenlieder gesungen“, berichtet Schilk. Am Nachmittag brachen dann 24 ältere Hortkinder zum Fackelmarsch auf, den sie bereits seit vier Jahren regelmäßig veranstalten. Allerdings durften auch sie das Kita-Gelände nicht verlassen und mussten dort im Kreis laufen. Den für den 18. November geplanten traditionellen Martinsumzug durch den Rethener Park mit der Begleitung eines Spielmannszugs hingegen hat auch die Kita im Park abgesagt. „Deshalb haben wir die Veranstaltung dann auch auf den Martinstag verlegt“, sagt Schilk.

Nach dem Fackelumzug rösten die Hortkinder Stockbrot am Lagerfeuer. Quelle: Stephanie Zerm

Obwohl die Kinder das Gelände nicht verlassen und nur in ihren einzelnen Gruppen nacheinander marschieren durften, kam der coronakonforme Umzug bei ihnen offenbar gut an. „Sie haben bereits großes Verständnis für die Corona-Regeln“, berichtet Schilk. Außerdem sei das Format gerade für die kleineren Kita-Kinder völlig ausreichend gewesen. Die älteren Hort-Kinder durften später noch am offenen Lagerfeuer Stockbrot rösten. Zusätzlich bekamen alle Jungen und Mädchen zum Schluss einen mit Helium gefüllten Luftballon geschenkt, den sie mit nach Hause nehmen durften.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm