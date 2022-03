Laatzen

Die Kindertagesstätten in Laatzen suchen händeringend Fachkräfte. Um möglichen Bewerbern, aber auch Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studierenden sowie Erzieherinnen und Erziehern einen Einblick in die Räume und das Konzept der Einrichtungen zu geben, laden die Kitas für Sonnabend stadtweit zum Tag der offenen Tür ein.

„Fachpersonal beantwortet gern Fragen und führt durch die Einrichtung“, kündigt die Stadtverwaltung an. Zusätzlich besteht im Bistro im Stadthaus, Marktplatz 2, die Möglichkeit, einen genauen Überblick über die Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Stadt Laatzen zu erhalten. Weitere Informationen gibt es im Internet auf laatzen.de/de/tag-der-offenen-tuer.html.

Fast alle Laatzener Kitas nehmen teil

Mit dabei sind sowohl die Kindertagesstätten in städtischer als auch die in freier Trägerschaft. Einzige Ausnahme ist die DRK-Kita in Ingeln-Oesselse. Der Tag der offenen Tür dauert von 10 bis 16 Uhr, die Kita St. Gertruden in Gleidingen ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. In den Gebäuden sind FFP2-Masken zu tragen. Eine weitere Veranstaltung für Eltern und andere Interessierte ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant, heißt es bei der Stadt.

Von Johannes Dorndorf